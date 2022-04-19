Сохраняют покой и улыбку: видео будней бойцов "Азова", защищающих Мариуполь

Украинские защитники Мариуполя ежедневно проходят через сверхчеловеческие испытания, чтобы защищать город от оккупантов. Они будут стоять до победы.

Основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий обнародовал видео, где показывают типичный день защитника Мариуполя.

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Сложно, но оптимизма не теряют

Российских оккупантов очень много, однако украинские военные изо всех сил сдерживают врага. Удивительно, но даже в таких условиях защитники не теряют оптимизма и уверенности. Каждый день они уничтожают многих захватчиков.

В любых сложных обстоятельствах герои сохраняют спокойствие, улыбку и уверенность в своих силах. Беспощадно уничтожают технику и личный состав россиян, которого больше в несколько раз. Поддержать их и провести деблокаду – наша обязанность! – написал Андрей Белецкий.

Будни защитников Мариуполя: смотрите видео

Напомним , российские кафиры активизировали наступление на Донецком и Таврическом направлениях. Они хотят захватить Донбасс и взять под контроль Мариуполь. Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор захватчикам.

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