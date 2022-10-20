"Сохранять нейтралитет сейчас невозможно": Зеленский встретился с президентом Швейцарии

Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии. Лидеры стран обсудили дальнейшее взаимодействие в ответ на террор России.

Соответствующую информацию Владимир Зеленский обнародовал 20 октября. По данным президента Украины, визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет.

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Зеленский встретился с президентом Швейцарии

Этот визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во время вызовов безопасности всего нашего континента и человечности.

– заявил Зеленский.

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Президент Украины поблагодарил Игнацио Кассису за:

принципиальное осуждение преступной попытки аннексии территорий Украины;

и поддержку Швейцарией санкционных пакетов ЕС.

Лидер Швейцарии написал, что вернулся в Украину спустя год после последнего визита.

Цель – получить картину военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительных работ по восстановлению страны,

– заявил Игнацио Кассис.

Также Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии заявил, что ожидает от Швейцарии поддержки наших шагов в ответ на то, что Иран продает России дроны. Президент Украины отметил, что:

Россия перешла на новый этап эскалации и расширила террор против украинских городов, а также ракетный террор с применением иранских ударных дронов;

несмотря на это, настоящие друзья украинцев, смелые друзья и свободы, сегодня с нами;

благодарен странам лично.

По данным Шмыгаля:

Кассис сообщил, что Швейцария готовит новый пакет гуманитарной помощи для украинцев;

Украина и Швейцария подписали договоренности о сотрудничестве в сфере поиска пропавших без вести;

более того, в 2022 – 2023 годах государство планирует поставлять Украине специальное оборудование, которое будет способствовать работе государственного экспертно-криминалистического центра.

Стоит вспомнить, что Швейцария, несмотря на нейтралитет, приняла решение выделить 6 миллиардов евро на закупку 36 истребителей F-35 из Соединенных Штатов. Техника должна поступить к 2030 году.

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