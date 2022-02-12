Сохранять спокойствие и верить в армию: у Зеленского заверили, что ситуация под контролем

Владимир Зеленский заверил, что власть точно не отступит от интересов Украины. Людей призвали сохранять спокойствие и верить в потенциал Вооруженных сил.

Соответствующее заявление о ситуации с возможной агрессией России по отношению к Украине в комментарии 24 каналу сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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У президента призывают сохранять спокойствие

Подоляк заверил, что украинские власти точно не отступят от интересов Украины под каким-либо давлением – военным, политическим, информационным.

Каждый в государстве, начиная с президента, четко осознает, в чем состоит украинский интерес. Сегодня главное – сохранять спокойствие и не помогать своими эмоциями тем, кто хочет добиться от Украины неприемлемых вещей,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что потенциала Вооруженных сил Украины, ветеранского сообщества, патриотических граждан точно достаточно, чтобы гарантировать защиту Украины.

Более того, только в течение этого месяца украинская сторона получила от партнеров примерно 2 000 тонн военной помощи. Это современное вооружение, боеприпасы и средства защиты. "Украина сейчас в разы сильнее, чем в 2014 году. Это не могут не осознавать и в России", – отметил Подоляк.

Он подытожил, что можно с уверенностью говорить о том, что ситуация полностью под контролем, а на любые угрозы предусмотрено соответствующее реагирование. "Государственная граница, фронт на Донбассе, ситуация на юге страны – все под контролем", – заверил советник главы ОП.

Он также заявил, что дипломатическая активность будет только нарастать. А шанс достичь деэскалации с помощью дипломатических усилий по-прежнему больше, чем угроза новых эскалационных шагов.

Заявление Зеленского о возможной агрессии России

Владимир Зеленский 12 февраля в очередной раз прокомментировал риски вторжения России в Украину. Он заверил, что ситуацию контролируют. По мнению политика, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".

Глава государства уточнил, что страна благодарна США за информацию, но украинская разведка тоже работает. Американские сообщения принимают во внимание, однако их, как и все, следует анализировать.

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