Відповідну заяву про ситуацію з можливою агресією Росії щодо України в коментарі 24 каналу зробив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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У президента закликають зберігати спокій

Подоляк запевнив, що українська влада точно не відступить від інтересів України під будь-яким тиском – військовим, політичним, інформаційним.

Кожен в державі, починаючи з президента, чітко усвідомлює, в чому полягає український інтерес. На сьогодні головне – зберігати спокій та не допомагати своїми емоціями тим, хто хоче домогтись від України неприйнятних речей,

– наголосив радник глави ОП.

Він додав, що потенціалу Збройних сил України, ветеранської спільноти, патріотичних громадян точно достатньо, аби гарантувати захист України.

Ба більше – тільки протягом цього місяця українська сторона отримала від партнерів приблизно 2 000 тонн військової допомоги. Це сучасне озброєння, боєприпаси й засоби захисту. "Україна зараз у рази сильніша, ніж у 2014 році. Це не можуть не усвідомлювати й у Росії", – зазначив Подоляк.

Він підсумував, що можна впевнено говорити про те, що ситуація повністю під контролем, а на будь-які загрози передбачене відповідне реагування. "Державний кордон, фронт на Донбасі, ситуація на півдні країни – все під контролем", – запевнив радник очільника ОП.

Він також заявив, що дипломатична активність буде тільки наростати. А шанс досягти деескалації за допомогою дипломатичних зусиль як і раніше більший, ніж загроза нових ескалаційних кроків.

Заява Зеленського про можливу агресію Росії

Володимир Зеленський 12 лютого вчергове прокоментував ризики вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що ситуацію контролюють. На думку політика, "інформації про повномасштабну війну вже забагато".

Глава держави уточнив, що країна вдячна США за інформацію, але українська розвідка теж працює. Американські повідомлення беруть до уваги, однак їх, як і всі, слід аналізувати.

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