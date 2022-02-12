Відповідну заяву про ситуацію з можливою агресією Росії щодо України в коментарі 24 каналу зробив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
Читайте також Зеленський прокоментував інформацію ЗМІ про "вторгнення Росії наступного тижня"
У президента закликають зберігати спокій
Подоляк запевнив, що українська влада точно не відступить від інтересів України під будь-яким тиском – військовим, політичним, інформаційним.
Кожен в державі, починаючи з президента, чітко усвідомлює, в чому полягає український інтерес. На сьогодні головне – зберігати спокій та не допомагати своїми емоціями тим, хто хоче домогтись від України неприйнятних речей,
– наголосив радник глави ОП.
Він додав, що потенціалу Збройних сил України, ветеранської спільноти, патріотичних громадян точно достатньо, аби гарантувати захист України.
Ба більше – тільки протягом цього місяця українська сторона отримала від партнерів приблизно 2 000 тонн військової допомоги. Це сучасне озброєння, боєприпаси й засоби захисту. "Україна зараз у рази сильніша, ніж у 2014 році. Це не можуть не усвідомлювати й у Росії", – зазначив Подоляк.
Він підсумував, що можна впевнено говорити про те, що ситуація повністю під контролем, а на будь-які загрози передбачене відповідне реагування. "Державний кордон, фронт на Донбасі, ситуація на півдні країни – все під контролем", – запевнив радник очільника ОП.
Він також заявив, що дипломатична активність буде тільки наростати. А шанс досягти деескалації за допомогою дипломатичних зусиль як і раніше більший, ніж загроза нових ескалаційних кроків.
Заява Зеленського про можливу агресію Росії
- Володимир Зеленський 12 лютого вчергове прокоментував ризики вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що ситуацію контролюють. На думку політика, "інформації про повномасштабну війну вже забагато".
- Глава держави уточнив, що країна вдячна США за інформацію, але українська розвідка теж працює. Американські повідомлення беруть до уваги, однак їх, як і всі, слід аналізувати.
До теми – Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня": дивіться відео