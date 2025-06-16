Придется прыгнуть в развитии, – Зеленский о том, что будет если ЕС не сможет договориться с США

Президент Зеленский прокомментировал вероятность того, что Европа не сможет договориться с США относительно союза. Он отметил, что в сотрудничестве обеих сторон заинтересованы все.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию по итогам встречи Владимира Зеленского и президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

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Все заинтересованы в союзе Европы и США, – Зеленский

Зеленский отметил, что пока никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без военной помощи США. Без этого Украине было бы очень сложно.

Речь идет о пакетах, которые были поддержаны еще в прошлых годах.

"Мы не говорим сегодня с Америкой о новой помощи. Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Мы будем это с ним обсуждать, по крайней мере я рассчитываю на это", – сказал президент Украины.

Он добавил, что все должны работать над тем, чтобы союз между США и Европой не развалился. Тогда, по его мнению, континент будет "более-менее в безопасности".

К тому же угрожать такому союзу будет непросто любому – не только России.

Поэтому, я думаю, все заинтересованы в этом союзе. И мы также... Очень сильно, потому что наше будущее в Европейском Союзе. И если будет вопрос или будут сложности относительно военного или оборонного союза между Европой и США, Европе придется прыгнуть в развитии своей оборонной индустрии,

– отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что в таком случае речь будет идти о больших средствах. Кроме того, на это нет много времени.