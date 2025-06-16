Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та президента Австрії Александра Ван дер Беллена.

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Усі зацікавлені у союзі Європи та США, – Зеленський

Зеленський зауважив, що наразі ніхто не хоче уявляти, як жити і боротися за життя без військової допомоги США. Без цього Україні було б дуже складно.

Йдеться про пакети, які були підтримані ще в минулих роках.

"Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. Ми будемо це з ним обговорювати, принаймні я розраховую на це", – сказав президент України.

Він додав, що всі повинні працювати над тим, аби союз між США та Європою не розвалився. Тоді, на його думку, континент буде "більш-менш в безпеці".

До того ж погрожувати такому союзу буде непросто будь-кому – не тільки Росії.

Тому, я думаю, всі зацікавлені в цьому союзі. І ми також… Дуже сильно, бо наше майбутнє в Європейському Союзі. І якщо буде питання або будуть складнощі щодо військового або оборонного союзу між Європою та США, Європі прийдеться стрибнути в розвитку своєї оборонної індустрії,

– зауважив Володимир Зеленський.

Він додав, що у такому випадку йтиметься про великі кошти. Окрім того, на це немає багато часу.