Кадырову и Пригожину нужен Путин, – российский журналист объяснил зачем

Глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин существуют благодаря "президенту России" Владимиру Путину. На сегодня они заинтересованы в том, чтобы глава Кремля оставался у власти.

В то же время , как Кадыров, так и Пригожин активно готовятся к тому, что будет в России после Путина . Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Путинские "сиамские близнецы"

Эксперт отметил, что Кадыров и Пригожин умеют "очень быстро переходить на сторону сильного", но пока даже слабый Путин им очень нужен.

Сейчас Путин им нужен, потому что и Кадыров, и Пригожин – это странные асимметричные "сиамские близнецы" , которые существуют благодаря взаимодействию с Путиным . Но они смотрят "мимо" него, потому что понимают, что все кончится плохо . Они готовятся к тому, что будет после Путина . А именно – к смуте и развалу России ,

– объяснил журналист.

По его словам, российская смута – это особое и специфическое явление российской истории, в условиях которой "автомат Калашникова" и танки будут "рожать" власть .

"У кого есть своя собственная преданная армия, тот и будет выживать. У Кадырова есть немалая армия, у Пригожина – ППК "Вагнера", которая меньше, но боеспособнее. Вообще "пригожинцы" воюют гораздо лучше "кадыровцев". Суть в том, что они готовятся к ситуации после Путина. Пока есть Путин, они будут ему преданы, но понимают, что потом им придется выживать самим», – добавил обозреватель.

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По его мнению, Пригожин и Кадыров не будут действовать вместе, поскольку "Пригожину нечего делать в Чечне, а Кадырову нечего делать в России".

"Они будут выживать отдельно, но сейчас они ситуативные союзники", – указал оппозиционер.

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Кадыров = Чечня

Яковенко подчеркнул, что Кадыров будет иметь субъектность только в Чечне. Именно поэтому никаких перспектив на общероссийском уровне у него нет.

Кадыров, который так или иначе будет отрываться от Чечни – это Кадыров или мертвый, или где-нибудь в Саудовской Аравии. Понятно, что он не сможет выживать где-нибудь без своей гвардии, в которую он может собрать около 100 тысяч человек. Это хорошо упитанные, хорошо укомплектованные бойцы, которые постоянно кричат "Аллаху Акбар!", но они не двигаются в сторону Украины, потому что их там утилизируют,

– резюмировал эксперт.

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