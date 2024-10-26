За несколько часов до атаки Израиля: Россия передала Ирану важные разведданные, – Sky News

Россия передала Ирану разведывательные данные. Это произошло за несколько часов до начала атаки Израиля на Иран 26 октября.

Об этом пишет Sky News Arabia. Заявления Ирана подтверждают, что израильские удары были нацелены на военные базы в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран.

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Россия передала Ирану разведданные за несколько часов до атаки Израиля

Источник издания отмечает, что Россия сообщила Ирану о перемещении американских и израильских военных. По словам собеседника, Москва предоставила эту информацию из-за "сотрудничества с Ираном и снижения эскалации в регионе".

Как пишет Sky News Arabia, Иран преуменьшил последствия израильской атаки. Тегеран утверждал, что на некоторых объектах были "небольшие последствия". При этом иранские СМИ опровергли заявления Израиля об ударах по 20 точкам и об участии 100 израильских военных самолетов в атаке.

Напомним, что в ночь на 26 октября израильская армия нанесла удары по военным объектам Ирана. Тегеран подтвердил атаку, однако утверждает, что его ПВО все отразила.