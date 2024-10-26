Про це пише Sky News Arabia. Заяви Ірану підтверджують, що ізраїльські удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран.

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Росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю

Джерело видання зазначає, що Росія повідомила Ірану про переміщення американських та ізраїльських військових. За словами співрозмовника, Москва надала цю інформацію через "співпрацю з Іраном і зниження ескалації в регіоні".

Як пише Sky News Arabia, Іран применшив наслідки ізраїльської атаки. Тегеран стверджував, що на деяких об’єктах були "невеликі наслідки". Водночас іранські ЗМІ заперечили заяви Ізраїлю про удари по 20 точках та про участь 100 ізраїльських військових літаків в атаці.

Нагадаємо, що в ніч на 26 жовтня ізраїльська армія завдала ударів по військових об'єктах Ірану. Тегеран підтвердив атаку, однак стверджує, що його ППО все відбила.