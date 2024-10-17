Российские войска начали тренироваться на гаубицах из КНДР, –"Атеш"

Российские войска начали тренироваться на самоходных артиллерийских установках из Северной Кореи. Это свидетельствует о нехватке артиллерии у оккупантов.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Россия не может самостоятельно производить и ремонтировать оружие.

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Россияне начали тренироваться на северокорейских гаубицах

Как отметил партизан из вооруженных сил России, в Саратове на базе недавно восстановленного высшего артиллерийского командного училища началась подготовка артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках.

Обратите внимание! По данным источников 24 Канала, на Дальнем Востоке России сейчас готовят около 10 тысяч солдат из КНДР. Их могут перебросить на приграничные территории, чтобы высвободить российские войска.

Это демонстрирует, что Россия не может самостоятельно производить и ремонтировать в нужных количествах собственное тяжелое вооружение, а также роль КНДР, возросшую, в войне России против Украины,

– говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что КНДР уже фактически участвует в войне против Украины. Речь идет не только о передаче оружия. Теперь они взялись и за людей. Население из КНДР идет работать на российские заводы и на пополнение личного состава России.