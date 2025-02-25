Почему Трамп решил стать на сторону Путина и кому еще это выгодно

Дональд Трамп, скорее всего, решил быть партнером России в противовес Европе. Однако, очень маловероятно, что этот союз поддержат американцы.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он вспомнил, что в свое время многие страны решили быть партнерами с гитлеровской Германией. США, кстати, тогда были в шаге от этого, а на этот раз, возможно, они сделают этот шаг.

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Кто склоняет Трампа к союзу с Россией

Шейтельман отметил, что это война за традиционные европейские ценности, которые отстаивает Украина, Канада и другие, против неофашистских образований, в частности России и нынешней власти США.

Российский народ преимущественно сторонник этих фашистских ценностей, а народ США, я думаю, что против. Да, большинство американцев проголосовали за Трампа, но я не уверен, что сегодня эти люди поддерживают союз США и России. Ценности все же были дороже денег,

– сказал политтехнолог.

Однако, по его словам, в этой войне Украина не будет одна. Это будет выглядеть как единый фронт Европы против России и США.

Некоторые ошибочно считают, что у Трампа якобы какая-то хитрая стратегия, но это не так. Он даже не в курсе всего, что происходит,

– добавил Шейтельман.

Идеология окружения Трампа совпадает с идеологией Владимира Путина. Белый дом сегодня захватили люди, которые хотят коалиции с россиянами. В частности, Джей Ди Вэнс, Илон Маск, Питер Тиль.

К слову, Трамп заявил, что может посетить Москву, когда ситуация с войной в Украине "уладится". Однако говорит, что визит на 9 мая является "слишком преждевременным".