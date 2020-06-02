О позиции "Европейской солидарности" и "Батькивщины" по отношению к Авакову, отношении Москвы к Донбассу, российском реванше в политике – в эфире программы "Политбюро" рассказали журналист издания "Новое Время" Иван Верстюк, главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина, блогер сайта 24 канала Дмитрий Литвин.

Почему "Европейская солидарность" не хочет идти против Авакова

Журналист издания "Новое Время" Иван Верстюк рассказал 24 каналу: Мне кажется, что "Европейская солидарность" очень не хочет ссориться с Арсеном Аваковым. Из-за того, что у "Европейской солидарности" сейчас есть несколько основных задач.

Интересно Этот министр профнепригоден, – активист об Авакове

– Одна из них – это уберечь своего лидера Петра Порошенко от притеснений генерального прокурора со стороны Государственного бюро расследований. Поэтому иметь на своем балансе хотя бы одного силовика "Европейской солидарности" было бы выгодно.

– Здесь Арсен Аваков для них является не просто частью правительства Дениса Шмыгаля, правительства, которое выполняет задачи Владимира Зеленского и "Слуги народа". Арсен Аваков – это и старый союзник, на которого можно рассчитывать, если придется спасать Софию Федину или еще кого-то.



Арсен Аваков / Фото liga.net

Блогер сайта 24 канала Дмитрий Литвин: Вообще вес Арсена Авакова сейчас чуть ли не больше премьер-министра. Это не от того, что он такая мощная личность, а от того, что у него такое мощное министерство.

У него такая структура, которая автоматически генерирует политическое влияние для человека. А если человек сидит столько лет и нормально контролирует это министерство, то ссориться с этим человеком – очень непопулярное занятие.

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина: Я думаю, что Порошенко обижен на Авакова, в свою очередь Аваков обижен на Порошенко.

– Сейчас Петру Алексеевичу опасно играть в эти игры, учитывая количество уголовных дел, которые пытаются каким-то образом расследовать. Не только в отношении него, а и в отношении его соратников. Которых Аваков даже публично порой защищает. Если его не будет, то станет еще сложнее, и они окажутся один на один с "дикой природой".

Кто может инициировать отставку министра? Увольнение министров регламентирует статья 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины". Министр (кроме премьер-министра Украины) может быть уволен с должности Верховной Радой:

– путем принятия отставки министра по поданному им заявлению об отставке;

– по представлению премьер-министра (относительно министра иностранных дел и министра обороны такое представление вносится с согласия президента);

– по представлению президента – в отношении министра иностранных дел и министра обороны;

– по собственной инициативе.



В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3499, который даст право нардепам увольнять министров, однако голосования по нему еще не было.

Позиция "Батькивщины" относительно Авакова

Вадим Ивченко в эфире 24 канала сказал: "Мы оппозиционная фракция, мы не принимали участия в кадровых голосованиях за назначение правительства и любого министра. И мы точно не будем участвовать в кадровых разборках".

По его словам, часть "Слуги народа" хочет отставки, а другая – нет, а потому им сначала надо собраться и принять совместное решение, а потом вынести в зал.

Устраивает ли Вадима Ивченко Аваков как министр внутренних дел – читайте здесь.

Изменилось ли отношение Москвы к Донбассу

По мнению главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, историю с Донбассом Россия может тянуть достаточно долго, так как она не так дорого им обходится. Сказать, что это какие-то невероятные средства для РФ, чтобы уберечь эти организации, – нельзя. То есть это все может продолжаться долго на минимальном финансировании.

Однако активно развивать эту всю ситуацию – сил тоже уже нет. Дешевая нефть и все происходящее – не дает причин для вкладывания в этот весь процесс (на Донбассе – 24 канал),

– сообщил Щербина.

"С другой стороны, пока существуют оккупированные территории, пока существует война – всегда есть рычаг давления на Украину. Поэтому россияне заинтересованы эту историю так поддерживать", – добавил Щербина.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Как долго продержится правительство

Верховная Рада, вероятно, не проголосует за программу Кабинета министров. Следовательно, правительству не удастся получить годовой иммунитет. Все из-за того, что набранная в начале марта команда не является стабильной. Это отметил главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

По его мнению, это правительство долго не продержится, по крайней мере в том составе, как есть сейчас. "Даже в начальном составе оно продержалось 20 дней. Потому что министра финансов и министра здравоохранения сменили первыми. Теперь опять начались новые движения, в частности – вместо Пристайко планируют ставить Стефанишину", – сказал Щербина.

Больше о позиции Сергея Щербины – читайте здесь.

О российском реванше в политике

В Украине уже происходит реванш пророссийских сил, и ни президент Владимир Зеленский, ни оппозиция не знают, как остановить эту волну. Более того – неизвестно, к чему приведет такая тенденция на местных выборах. Об этом высказался журналист "НВ" Иван Верстюк.

По его мнению, реванш уже происходит, и на него нельзя закрывать глаза. Журналист подчеркнул, что даже генпрокурор Ирина Венедиктова называет Андрея Портнова сильным юристом и хорошим специалистом. "В то время, когда Портнов – это символ юридического беспорядка, который мы имели во времена Виктора Януковича", – подчеркнул Верстюк.

Больше о российском реванше – читайте здесь.