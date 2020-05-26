Этот министр профнепригоден, – активист об Авакове

О резонансном изнасиловании полицейскими, вероятной отставке Авакова и как защитить себя от полиции – в эфире программы "Политбюро" рассказали активист Николай Выговский, нардепы Юрий Камельчук и Андрей Осадчук, адвокат Татьяна Козаченко, журналисты Милан Лелич, Даниил Мокрик и блогер Дмитрий Литвин.

Громадський активіст Микола Виговський в ефірі 24 каналу заявив, що персональну відповідальність за зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику та багато інших кримінальних проваджень повинен нести міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Ми всі бачимо, що подібні жахаючі випадки трапляються з дуже сумною регулярністю. Зараз – зґвалтування і катування в Кагарлику, трохи раніше було вбивство 5-річного Кирила Тлявова, катування підлітків в дитячому притулку в Одесі, злиття кримінальних справ Гандюк, Шеремета і так далі", – сказав активіст.

Цей міністр є профнепридатний. Це підтверджується кожних кілька місяців на практиці. В нормальній цивілізованій країні після подібних скандалів міністр вже б пішов у відставку давно,

– зазначив Виговський.

Він додав, що "дивується терпінню українського народу", адже реформи у МВС так і не провели. А ганебні кримінальні випадки, у яких фігурують самі правоохоронці – не можуть бути у цивілізованій країні.

"Посадили молодих красивих хлопців і дівчат у нові машини і впустили кататися центральними вулицями найбільших міст. На цьому реформа і закінчилася. Коли будь-хто потрапляє у стіни поліції – бачить стару міліцію часів Януковича. Як били, так і б'ють. Як катували, так і катують. Як брали хабарі, так і беруть", – підсумував активіст Микола Виговський.

Що відомо про зґвалтування у Кагарлику? 26-річна жінка заявила про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку. Про це вона розповіла 23 травня 2020 року. Як виявилось, тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого теж побили. Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх і підозрюють у зґвалтуванні. Фігурантів справи звільнили з правоохоронних органів та розформували все відділення Кагарлицької поліції. Водночас інші співробітники змушені пройти переатестацію. Однак масової переатестації співробітників поліції в Україні не проводитимуть.

Про ймовірну відставку Авакова

Поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки у Кагарлику, взяли під варту. Попри це, у мережі люди переконані, що нести відповідальність має також керівництво МВС. Зокрема, Арсен Аваков.



Юрій Камельчук та Андрій Осадчук / Фото колаж 24 каналу

Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук запевнив, що якби таке питання підіймалось, наприклад, в Японії, то він би вже подав у відставку. Все через те, що не проконтролював роботу своїх підлеглих. А нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук додав, що ми маємо насамперед боротися за інституції.

Більше про те, чи може Аваков піти у відставку – читайте тут

Про те, як захистити себе від поліції

Якщо ж ви йдете у правоохоронні органи на незнайому процедуру – варто обов'язково брати з собою адвоката. Таку думку висловила адвокат та член наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко.



Тетяна Козаченко / Фото Укрінформ

Вона порадила попередити рідних, де ви перебуваєте. "Аби за 2 години вони могли набрати вас і дізнатися, чи все гаразд, чи підіймаєте ви слухавку", – підкреслила вона.

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