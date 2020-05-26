Эти люди приехали зарабатывать нечестные деньги, – жители Кагарлыка о полиции города
Руководство районного отделения полиции города Кагарлык неоднократно демонстрировало бездействие и безнаказанность. За последние 5 лет сменились 6 начальников полиции, никто из них не был местным.
Житель Кагарлыка рассказал, что большинство уголовных производств в городе закрыли, сообщает ТСН.
Читайте также Полицейские из Кагарлыка остались на своих должностях: что говорит новый руководитель отдела
Ни один из 6 начальников полиции не был местным.
Эти люди просто приехали зарабатывать нечестные деньги, а не защищать нас,
– добавил мужчина.
Анонимный собеседник рассказал, что руководство закрыло ряд уголовных производств. По его словам, полиция не нашла или не захотела найти преступников.
Среди закрытых дел:
- нападение на местного бизнесмена, которое произошло несколько лет назад;
- резонансное дело о пытках раскаленным утюгом в собственном доме.
Житель Кагарлыка также рассказал, что бывшее руководство местной полиции требовало от своих подчиненных средства на бензин. Поэтому никто не хотел работать в участке.
Более того, местные жители боялись обращаться в полицию, а из-за сложной криминогенной ситуации сами устраивают дежурство.
Обратите внимание Изнасилование женщины в Кагарлыке: местные власти раскритиковали работу полиции
Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно
- Полицейские в участке заковали 26-летнюю женщину в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а после этого изнасиловали.
- Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
- Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
- 26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
- Мужчины своей вины не признают.