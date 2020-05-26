Эти люди приехали зарабатывать нечестные деньги, – жители Кагарлыка о полиции города

Руководство районного отделения полиции города Кагарлык неоднократно демонстрировало бездействие и безнаказанность. За последние 5 лет сменились 6 начальников полиции, никто из них не был местным.

Житель Кагарлыка рассказал, что большинство уголовных производств в городе закрыли, сообщает ТСН.

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Ни один из 6 начальников полиции не был местным.

Эти люди просто приехали зарабатывать нечестные деньги, а не защищать нас,

– добавил мужчина.

Анонимный собеседник рассказал, что руководство закрыло ряд уголовных производств. По его словам, полиция не нашла или не захотела найти преступников.

Среди закрытых дел:

нападение на местного бизнесмена, которое произошло несколько лет назад;

резонансное дело о пытках раскаленным утюгом в собственном доме.

Житель Кагарлыка также рассказал, что бывшее руководство местной полиции требовало от своих подчиненных средства на бензин. Поэтому никто не хотел работать в участке.

Более того, местные жители боялись обращаться в полицию, а из-за сложной криминогенной ситуации сами устраивают дежурство.

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