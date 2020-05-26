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Эти люди приехали зарабатывать нечестные деньги, – жители Кагарлыка о полиции города

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Жителі Кагарлика розповіли про поліцію міста
Жителі Кагарлика розповіли про поліцію міста / 24 канал

Руководство районного отделения полиции города Кагарлык неоднократно демонстрировало бездействие и безнаказанность. За последние 5 лет сменились 6 начальников полиции, никто из них не был местным.

Житель Кагарлыка рассказал, что большинство уголовных производств в городе закрыли, сообщает ТСН.

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Ни один из 6 начальников полиции не был местным.

Эти люди просто приехали зарабатывать нечестные деньги, а не защищать нас,
– добавил мужчина.

Анонимный собеседник рассказал, что руководство закрыло ряд уголовных производств. По его словам, полиция не нашла или не захотела найти преступников.

Среди закрытых дел:

  • нападение на местного бизнесмена, которое произошло несколько лет назад;
  • резонансное дело о пытках раскаленным утюгом в собственном доме.

Житель Кагарлыка также рассказал, что бывшее руководство местной полиции требовало от своих подчиненных средства на бензин. Поэтому никто не хотел работать в участке.

Более того, местные жители боялись обращаться в полицию, а из-за сложной криминогенной ситуации сами устраивают дежурство.

Обратите внимание Изнасилование женщины в Кагарлыке: местные власти раскритиковали работу полиции

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

  • Полицейские в участке заковали 26-летнюю женщину в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а после этого изнасиловали.
  • Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
  • Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
  • 26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
  • Мужчины своей вины не признают.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Криминальные новости Полиция Изнасилование Изнасилование в Кагарлике Новости Украины
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