Изнасилование женщины в Кагарлыке: местные власти раскритиковали работу полиции

Кагарлыкский городской совет на внеочередном заседании признал работу отделения полиции города неудовлетворительной. Во время аттестации правоохранителей в комиссию войдут представители общественности и местные депутаты.

Прокурор города несмотря на приглашение на сессию не явился, сообщает пресс-служба городского совета.

Обратите внимание Изнасилование женщины в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении 2 полицейским

Депутаты планируют направить свои решения руководству правоохранительных органов на уровне государства.

Каковы причины неудовлетворительной работы полиции

Депутаты обсудили причины плохого состояния дел в местном отделении полиции.

Среди них:

частая смена руководства – за 5 лет было как минимум 6 начальников;

хронический кадровый голод и подходы к его преодолению – в штат полиции набирали людей с погашенной судимостью;

слабое материально-техническое обеспечение.

Что обещают в полиции теперь

На сессии городского совета присутствовал новоназначенный временный руководитель отделения Кагарлыкского ОП Дмитрий Литвин. Он с коллегами прибыл в город из Главного управления Национальной полиции в Киевской области.



Литвин рассказал о пути преодоления проблем в местной полиции / Фото пресс-службы городского совета

Литвин заверил, что приложит все усилия для улучшения ситуации в отделении и результативности его работы.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что случилось