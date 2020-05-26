Изнасилование женщины в Кагарлыке: местные власти раскритиковали работу полиции
Кагарлыкский городской совет на внеочередном заседании признал работу отделения полиции города неудовлетворительной. Во время аттестации правоохранителей в комиссию войдут представители общественности и местные депутаты.
Прокурор города несмотря на приглашение на сессию не явился, сообщает пресс-служба городского совета.
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Депутаты планируют направить свои решения руководству правоохранительных органов на уровне государства.
Каковы причины неудовлетворительной работы полиции
Депутаты обсудили причины плохого состояния дел в местном отделении полиции.
Среди них:
- частая смена руководства – за 5 лет было как минимум 6 начальников;
- хронический кадровый голод и подходы к его преодолению – в штат полиции набирали людей с погашенной судимостью;
- слабое материально-техническое обеспечение.
Что обещают в полиции теперь
На сессии городского совета присутствовал новоназначенный временный руководитель отделения Кагарлыкского ОП Дмитрий Литвин. Он с коллегами прибыл в город из Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Литвин рассказал о пути преодоления проблем в местной полиции / Фото пресс-службы городского совета
Литвин заверил, что приложит все усилия для улучшения ситуации в отделении и результативности его работы.
Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что случилось
- 26-летняя женщина рассказала правоохранителям, что ее 23 мая на допросе в качестве свидетеля избили и изнасиловали 2 полицейских в участке.
- Выяснилось, что полицейские действительно заковали женщину в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а после этого изнасиловали.
- В это время в отделении полиции был еще один человек, его серьезно избили.
- Впоследствии 2 полицейских задержали. Ими оказались 35-летний начальник сектора уголовной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- Сейчас расформировали все отделения Кагарлыкской полиции, всех сотрудников отправят на переаттестацию.