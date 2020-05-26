Зґвалтування жінки у Кагарлику: місцева влада розкритикувала роботу поліції

Кагарлицька міська рада на позачерговому засіданні визнала роботу відділення поліції міста незадовільною. Під час атестації правоохоронців до комісії увійдуть представники громадськості та місцеві депутати.

Прокурор міста попри запрошення на сесію не з’явився, повідомляє пресслужба міської ради.

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Депутати планують направити свої рішення до керівництва правоохоронних органів на рівні держави.

Які причини незадовільної роботи поліції

Депутати обговорили причини поганого стану справ у місцевому відділенні поліції.

Серед них:

часта зміна керівництва – за 5 років було як мінімум 6 начальників;

хронічний кадровий голод і підходи до його подолання – в штат поліції набирали навіть людей із погашеною судимістю;

слабке матеріально-технічне забезпечення.

Що обіцяють у поліції тепер

На сесії міської ради був присутнім новопризначений тимчасовий керівник відділення Кагарлицького ВП Дмитро Литвин. Він з колегами прибув до міста із Головного управління Національної поліції в Київській області.



Литвин розповів про шлях подолання проблем у місцевій поліції / Фото пресслужби міської ради

Литвин запевнив, що докладе всіх зусиль для поліпшення ситуації у відділенні і результативності його роботи.

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