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Зґвалтування жінки у Кагарлику: місцева влада розкритикувала роботу поліції

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Місцеві депутати оцінили роботу поліції
Місцеві депутати оцінили роботу поліції / kagarlyk-mrada.gov.ua

Кагарлицька міська рада на позачерговому засіданні визнала роботу відділення поліції міста незадовільною. Під час атестації правоохоронців до комісії увійдуть представники громадськості та місцеві депутати.

Прокурор міста попри запрошення на сесію не з’явився, повідомляє пресслужба міської ради.

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Депутати планують направити свої рішення до керівництва правоохоронних органів на рівні держави.

Які причини незадовільної роботи поліції

Депутати обговорили причини поганого стану справ у місцевому відділенні поліції.

Серед них: 

  • часта зміна керівництва – за 5 років було як мінімум 6 начальників;
  • хронічний кадровий голод і підходи до його подолання – в штат поліції набирали навіть людей із погашеною судимістю;
  • слабке матеріально-технічне забезпечення.

Що обіцяють у поліції тепер

На сесії міської ради був присутнім новопризначений тимчасовий керівник відділення Кагарлицького ВП Дмитро Литвин. Він з колегами прибув до міста із Головного управління Національної поліції в Київській області.

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Литвин розповів про шлях подолання проблем у місцевій поліції / Фото пресслужби міської ради

Литвин запевнив, що докладе всіх зусиль для поліпшення ситуації у відділенні і результативності його роботи.

Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: що сталося

  • 26-річна жінка розповіла правоохоронцям, що її 23 травня на допиті у якості свідка побили та зґвалтували 2 поліцейських у відділку.
  • З'ясувалося, що поліцейські справді закували жінку у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували. 
  • У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, його також серйозно побили.
  • Зголом 2 поліцейських затримали. Ними виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
  • Наразі розформували все відділення Кагарлицької поліції, всіх співробітників відправлять на переатестацію.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Поліція Згвалтування Зґвалтування у Кагарлику
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