Ці люди приїхали заробляти нечесні гроші, – жителі Кагарлика про поліцію міста
Керівництво районного відділення поліції міста Кагарлика неодноразово демонструвало бездіяльність та безкарність. За останні 5 років змінилося 6 начальників поліції, ніхто з них не був місцевим.
Житель Кагарлика розповів, що більшість кримінальних проваджень у місті закрили, повідомляє ТСН.
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Жоден з 6 начальників поліції не був місцевим.
Ці люди просто приїхали заробляти нечесні гроші, а не захищати нас,
– додав чоловік.
Анонімний співрозмовник розповів, що керівництво закрило низку кримінальних проваджень. За його словами, поліція не знайшла або не захотіла знайти злочинців.
Серед закритих справ:
- напад на місцевого бізнесмена, який стався кілька років тому;
- резонансна справа про катування розжареною праскою у власному будинку.
Житель Кагарлика також розповів, що колишнє керівництво місцевої поліції вимагало від своїх підлеглих кошти на бензин. Тож ніхто не хотів працювати у відділку.
Більше того, місцеві жителі боялися звертатися до поліції, а через складну криміногенну ситуацію самі влаштовують чергування.
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Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: що відомо
- Поліцейські у відділку закували 26-річну жінку у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували.
- Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз тримає слідство.
- Все відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
- Чоловіки своєї провини не визнають.