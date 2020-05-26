Ці люди приїхали заробляти нечесні гроші, – жителі Кагарлика про поліцію міста

Керівництво районного відділення поліції міста Кагарлика неодноразово демонструвало бездіяльність та безкарність. За останні 5 років змінилося 6 начальників поліції, ніхто з них не був місцевим.

Житель Кагарлика розповів, що більшість кримінальних проваджень у місті закрили, повідомляє ТСН.

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Жоден з 6 начальників поліції не був місцевим.

Ці люди просто приїхали заробляти нечесні гроші, а не захищати нас,

– додав чоловік.

Анонімний співрозмовник розповів, що керівництво закрило низку кримінальних проваджень. За його словами, поліція не знайшла або не захотіла знайти злочинців.

Серед закритих справ:

напад на місцевого бізнесмена, який стався кілька років тому;

резонансна справа про катування розжареною праскою у власному будинку.

Житель Кагарлика також розповів, що колишнє керівництво місцевої поліції вимагало від своїх підлеглих кошти на бензин. Тож ніхто не хотів працювати у відділку.

Більше того, місцеві жителі боялися звертатися до поліції, а через складну криміногенну ситуацію самі влаштовують чергування.

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