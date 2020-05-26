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Ці люди приїхали заробляти нечесні гроші, – жителі Кагарлика про поліцію міста

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Жителі Кагарлика розповіли про поліцію міста
Жителі Кагарлика розповіли про поліцію міста / 24 канал

Керівництво районного відділення поліції міста Кагарлика неодноразово демонструвало бездіяльність та безкарність. За останні 5 років змінилося 6 начальників поліції, ніхто з них не був місцевим.

Житель Кагарлика розповів, що більшість кримінальних проваджень у місті закрили, повідомляє ТСН.

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Жоден з 6 начальників поліції не був місцевим.

Ці люди просто приїхали заробляти нечесні гроші, а не захищати нас,
– додав чоловік.

Анонімний співрозмовник розповів, що керівництво закрило низку кримінальних проваджень. За його словами, поліція не знайшла або не захотіла знайти злочинців.

Серед закритих справ:

  • напад на місцевого бізнесмена, який стався кілька років тому;
  • резонансна справа про катування розжареною праскою у власному будинку.

Житель Кагарлика також розповів, що колишнє керівництво місцевої поліції вимагало від своїх підлеглих кошти на бензин. Тож ніхто не хотів працювати у відділку.

Більше того, місцеві жителі боялися звертатися до поліції, а через складну криміногенну ситуацію самі влаштовують чергування.

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Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: що відомо

  • Поліцейські у відділку закували 26-річну жінку у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували.
  • Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз тримає слідство.
  • Все відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
  • 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
  • Чоловіки своєї провини не визнають.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Кримінальні новини Поліція Згвалтування Зґвалтування у Кагарлику Новини України
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