Поліцейські з Кагарлика залишилися на своїх посадах та працюють у відділку поліції
Попри те, що поліція та ДБР проводить розслідування щодо двох працівників Кагарлицького відділення поліції, інші правоохоронці там залишаються на своїх посадах та виконують покладені на них обов'язки.
Інформацію про те, що працівники Кагарлицького відділу поліції працюють на своїх посадах, у коментарі 24 каналу підтвердили в пресслужбі поліції Київської області.
Все на тему Били і стріляли над головою: шокуючі деталі зґвалтування жінки поліцейськими
Там відзначили, що весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника. А саме відділення поліції підсилили працівниками обласного управління поліції на чолі з Дмитром Литвином. Саме він керуватиме відділком замість Сергія Панасенка.
Чому поліцейських не відсторонили від роботи
Як розповіли у поліції, поки поліцейські залишаються на своїх посадах. Все через те, що виведений поза штат працівник і надалі продовжує отримувати зарплату. Відтак поки триватиме атестація, вони працюватимуть у відділку, але вже спільно з працівниками обласного управління поліці.
Сама атестація триватиме два місяці. За її підсумками і буде вирішено, чи звільнятимуть працівників поліції з Кагарлика.
Що відомо про зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику
- 25 травня до поліції звернулася 26-річна жінка. Вона заявила про побиття та зґвалтування двома правоохоронцями у поліцейському відділку.
- Як згодом стало відомо, 23 травня її викликали на допит як свідка до Кагарлицького відділення поліції. Там правоохоронці закували її у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували..
- Водночас у відділку поліції був ще один чоловік. Його теж побили правоохоронці. Вони погрожували його зґвалтувати, на голову одягали протигаз і били кийками. Тепер у чоловіка зламані ребра та ніс.
- Вранці 25 травня затримали за підозрою в зґвалтуванні 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції. Затриманими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
Читайте також
-
Спалах COVID-19 зафіксували на заводі у Торчині: що відомо про стан хворихсьогодні , 16:24
-
Інтерв'ю Гіркіна Гордону: Нідерланди можуть долучити нові заяви до справи збиття MH-17сьогодні , 10:37
-
Порошенко замість допиту в ДБР пішов на виставку: повістку передали його дружині Маринісьогодні , 12:35