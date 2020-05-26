Поліцейські з Кагарлика залишилися на своїх посадах та працюють у відділку поліції

Попри те, що поліція та ДБР проводить розслідування щодо двох працівників Кагарлицького відділення поліції, інші правоохоронці там залишаються на своїх посадах та виконують покладені на них обов'язки.

Інформацію про те, що працівники Кагарлицького відділу поліції працюють на своїх посадах, у коментарі 24 каналу підтвердили в пресслужбі поліції Київської області.

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Там відзначили, що весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника. А саме відділення поліції підсилили працівниками обласного управління поліції на чолі з Дмитром Литвином. Саме він керуватиме відділком замість Сергія Панасенка.

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Як розповіли у поліції, поки поліцейські залишаються на своїх посадах. Все через те, що виведений поза штат працівник і надалі продовжує отримувати зарплату. Відтак поки триватиме атестація, вони працюватимуть у відділку, але вже спільно з працівниками обласного управління поліці.

Сама атестація триватиме два місяці. За її підсумками і буде вирішено, чи звільнятимуть працівників поліції з Кагарлика.

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