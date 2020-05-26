Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Полицейские из Кагарлыка остались на своих должностях: что говорит новый руководитель отдела

- Читати новину українською
Полицейские в Кагарлыке продолжают работать
Полицейские в Кагарлыке продолжают работать / Корреспондент

Несмотря на то, что полиция и ГБР проводят расследование в отношении двух работников Кагарлыцкого отделения полиции, другие правоохранители остаются там на своих должностях и выполняют возложенные на них обязанности. Новый руководитель отдела Дмитрий Литвин заявил, что следует дать оценку руководителями отдела.

Информацию о том, что работники Кагарлыцкого отдела полиции работают на своих должностях, в комментарии 24 каналу подтвердили в пресс-службе полиции Киевской области.

Все на тему Били и стреляли над головой: шокирующие детали изнасилования женщины полицейскими

Там отметили, что весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника. А само отделение полиции усилили работниками областного управления полиции во главе с Дмитрием Литвиным. Именно он будет руководить отделением вместо Сергея Панасенко.

Почему полицейских не отстранили от работы

Как рассказали в полиции, пока полицейские остаются на своих должностях. Все потому, что выведенный за штат работник и дальше продолжает получать зарплату. Поэтому пока будет длиться аттестация, они будут работать в отделении, но уже совместно с работниками областного управления полиции.

Сама аттестация продлится два месяца. По ее итогам и будет решено, будут ли увольнять работников полиции с Кагарлыка.

Что говорит новый глава отделения полиции в Кагарлыке

После изнасилования женщины в служебном кабинете полицейского нужно дать оценку действиям всего руководства, заявил новый руководитель Кагарлыцкого отделения полиции Дмитрий Литвин, пишет "Громадское".

Мы не сидим сложа руки, выясняем, как они (подозреваемые – 24 канал) работали, что это за люди были и как так могло произойти,
– заявил Литвин.

По его словам, надо проанализировать ситуацию и узнать, почему раньше никто не обращал внимание на них, если могли быть похожие инциденты.

Что известно об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке

  • 25 мая в полицию обратилась 26-летняя женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании двумя правоохранителями в полицейском участке.
  • Как впоследствии стало известно, 23 мая ее вызвали на допрос в качестве свидетеля в Кагарлицкое отделение полиции. Там правоохранители надели на нее наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а затем изнасиловали.
  • В то же время в отделении полиции был еще один человек. Его тоже избили правоохранители. Они угрожали его изнасиловать, на голову надевали противогаз и били дубинками. Теперь у мужчины сломаны ребра и нос.
  • Утром 25 мая задержали по подозрению в изнасиловании 2 полицейских Кагарлыцкого отдела полиции. Задержанными оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
Автор: Игорь Садженица, Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Полиция Изнасилование в Кагарлике
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая
сегодня , 17:00 "Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая
"Зрада" продается значительно лучше, чем "перемога"
сегодня , 17:00 "Зрада" продается значительно лучше, чем "перемога"
Павло Казарін
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк