Полицейские из Кагарлыка остались на своих должностях: что говорит новый руководитель отдела

Несмотря на то, что полиция и ГБР проводят расследование в отношении двух работников Кагарлыцкого отделения полиции, другие правоохранители остаются там на своих должностях и выполняют возложенные на них обязанности. Новый руководитель отдела Дмитрий Литвин заявил, что следует дать оценку руководителями отдела.

Информацию о том, что работники Кагарлыцкого отдела полиции работают на своих должностях, в комментарии 24 каналу подтвердили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Там отметили, что весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника. А само отделение полиции усилили работниками областного управления полиции во главе с Дмитрием Литвиным. Именно он будет руководить отделением вместо Сергея Панасенко.

Почему полицейских не отстранили от работы

Как рассказали в полиции, пока полицейские остаются на своих должностях. Все потому, что выведенный за штат работник и дальше продолжает получать зарплату. Поэтому пока будет длиться аттестация, они будут работать в отделении, но уже совместно с работниками областного управления полиции.

Сама аттестация продлится два месяца. По ее итогам и будет решено, будут ли увольнять работников полиции с Кагарлыка.

Что говорит новый глава отделения полиции в Кагарлыке

После изнасилования женщины в служебном кабинете полицейского нужно дать оценку действиям всего руководства, заявил новый руководитель Кагарлыцкого отделения полиции Дмитрий Литвин, пишет "Громадское".

Мы не сидим сложа руки, выясняем, как они (подозреваемые – 24 канал) работали, что это за люди были и как так могло произойти,

– заявил Литвин.

По его словам, надо проанализировать ситуацию и узнать, почему раньше никто не обращал внимание на них, если могли быть похожие инциденты.

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