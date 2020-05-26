Полицейские из Кагарлыка остались на своих должностях: что говорит новый руководитель отдела
Несмотря на то, что полиция и ГБР проводят расследование в отношении двух работников Кагарлыцкого отделения полиции, другие правоохранители остаются там на своих должностях и выполняют возложенные на них обязанности. Новый руководитель отдела Дмитрий Литвин заявил, что следует дать оценку руководителями отдела.
Информацию о том, что работники Кагарлыцкого отдела полиции работают на своих должностях, в комментарии 24 каналу подтвердили в пресс-службе полиции Киевской области.
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Там отметили, что весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника. А само отделение полиции усилили работниками областного управления полиции во главе с Дмитрием Литвиным. Именно он будет руководить отделением вместо Сергея Панасенко.
Почему полицейских не отстранили от работы
Как рассказали в полиции, пока полицейские остаются на своих должностях. Все потому, что выведенный за штат работник и дальше продолжает получать зарплату. Поэтому пока будет длиться аттестация, они будут работать в отделении, но уже совместно с работниками областного управления полиции.
Сама аттестация продлится два месяца. По ее итогам и будет решено, будут ли увольнять работников полиции с Кагарлыка.
Что говорит новый глава отделения полиции в Кагарлыке
После изнасилования женщины в служебном кабинете полицейского нужно дать оценку действиям всего руководства, заявил новый руководитель Кагарлыцкого отделения полиции Дмитрий Литвин, пишет "Громадское".
Мы не сидим сложа руки, выясняем, как они (подозреваемые – 24 канал) работали, что это за люди были и как так могло произойти,
– заявил Литвин.
По его словам, надо проанализировать ситуацию и узнать, почему раньше никто не обращал внимание на них, если могли быть похожие инциденты.
Что известно об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке
- 25 мая в полицию обратилась 26-летняя женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании двумя правоохранителями в полицейском участке.
- Как впоследствии стало известно, 23 мая ее вызвали на допрос в качестве свидетеля в Кагарлицкое отделение полиции. Там правоохранители надели на нее наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а затем изнасиловали.
- В то же время в отделении полиции был еще один человек. Его тоже избили правоохранители. Они угрожали его изнасиловать, на голову надевали противогаз и били дубинками. Теперь у мужчины сломаны ребра и нос.
- Утром 25 мая задержали по подозрению в изнасиловании 2 полицейских Кагарлыцкого отдела полиции. Задержанными оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.