Про позицію "Європейської солідарності" та "Батьківщини" до Авакова, ставлення Москви до Донбасу, російський реванш в політиці – в ефірі програми "Політбюро" розповіли журналіст видання "Новое Время" Іван Верстюк, головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина, блогер сайту 24 каналу Дмитро Литвин.

Чому "Європейська солідарність" не хоче йти проти Авакова

Журналіст видання "Новое Время" Іван Верстюк розповів 24 каналу: Мені здається, що “Європейська солідарність” дуже не хоче сваритися з Арсеном Аваковим. Через те, що в "Європейської солідарності" зараз є кілька основних задач.

Цікаво Цей міністр є профнепридатний, – активіст про Авакова

– Одна з них – це збереження свого лідера Петра Порошенка від притисків генерального прокурора з боку Державного бюро розслідувань. Тому мати на своєму балансі принаймні одного силовика "Європейській солідарності" було би вигідно.

– Тут Арсен Аваков для них є не просто частиною уряду Дениса Шмигаля, уряду, який виконує завдання Володимира Зеленського та "Слуги народу". Арсен Аваков – це і старий союзник на якого можна розраховувати, якщо доведеться рятувати Софію Федину чи ще когось.



Арсен Аваков / Фото liga.net

Блогер сайту 24 каналу Дмитро Литвин: Взагалі вага Арсена Авакова зараз чи не більша за прем'єр-міністра. Це не від того, що він така потужна особистість, а від того, що в нього таке потужне міністерство.

В нього така структура, яка автоматично генерує політичний вплив для людини. А якщо людина сидить стільки років й нормально контролює це міністерство, то сваритися з цією людиною дуже непопулярне заняття.

Головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина: Я думаю, що Порошенко ображений на Авакова, своєю чергою Аваков ображений на Порошенка.

– Зараз Петру Олексійовичу небезпечно грати в ці ігри, враховуючи кількість кримінальних справ, які намагаються якимось чином розслідувати. Не тільки по ньому, а й по його соратниках. Яких Аваков навіть публічно деколи захищає. Якщо його не буде, то стане ще складніше й вони опиняться віч-на-віч з "дикою природою".

Хто може ініціювати відставку міністра?Звільнення міністрів регламентує стаття 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України". Міністр (крім прем'єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою:

– шляхом прийняття відставки міністра за поданою ним заявою про відставку;

– за поданням прем’єр-міністра (стосовно міністра закордонних справ та міністра оборони таке подання вноситься за згодою президента);

– за поданням президента – стосовно міністра закордонних справ та міністра оборони;

– за власною ініціативою.



У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №3499, який дасть право нардепам звільняти міністрів, однак голосування по ньому ще не було.

Позиція "Батьківщини" щодо Авакова

Вадим Івченко в ефірі 24 каналу сказав: "Ми опозиційна фракція, ми не брали участь в кадрових голосуваннях за призначення уряду і будь-якого міністра. І точно ми не будемо брати участь у кадрових розборках".

За його словами, частина "Слуги народу" хоче відставки, а інша – ні, а тому їм спершу треба зібратись і прийняти спільне рішення, а потім винести в зал.

Чи влаштовує Вадима Івченка Аваков як міністр внутрішніх справ – читайте тут.

Чи змінилося ставлення Москви до Донбасу

На думку головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини, історію з Донбасом Росія може тягнути достатньо довго, бо вона не так дорого для них обходиться. Сказати, що це якісь неймовірні кошти для РФ, аби вберегти ці організації, – не можна. Тобто це все може продовжуватись довго на мінімальному фінансуванні.

Проте активно розвивати цю всю ситуацію – сил також вже немає. Дешева нафта і все, що відбувається, – не дає причин для вкладання в цей весь процес (на Донбасі – 24 канал),

– повідомив Щербина.

"З іншого боку, поки існують окуповані території, поки існує війна – завжди є важіль тиску на Україну. Тому росіяни зацікавлені цю історію так підтримувати", – додав Щербина.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Як довго протримається уряд

Верховна Рада, імовірно, не проголосує за програму Кабінету міністрів. Відтак, уряду не вдасться отримати річний імунітет. Все через те, що набрана на початку березня команда, не є стабільною. Про це зазначив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

На його думку, цей уряд довго не протримається, принаймні в тому складі як зараз. "Навіть у початковому складі він протримався 20 днів. Тому що міністра фінансів та міністра охорони здоров'я змінили першими. Тепер знову почалися нові рухи, зокрема – замість Пристайка планують ставити Стефанішину", – сказав Щербина.

Більше про позицію Сергія Щербини – читайте тут.

Про російський реванш в політиці

В Україні вже відбувається реванш проросійських сил, і ні президент Володимир Зеленський, ні опозиція не знають, як зупинити цю хвилю. Щобільше – невідомо, до чого призведе така тенденція на місцевих виборах. Про це зазначив журналіст "НВ" Іван Верстюк.

На його думку, реванш вже відбувається, і на нього не можна заплющувати очі. Журналіст підкреслив, що навіть генпрокурорка Ірина Венедіктова називає Андрія Портнова сильним юристом та гарним фахівцем. "В той час, коли Портнов – це символ юридичного безладдя, яке ми мали в часи Віктора Януковича", – наголосив Верстюк.

Більше про російський реванш – читайте тут.