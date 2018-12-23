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      Союзник должен быть надежным, — Макрон прокомментировал вывод американских войск из Сирии

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      Эммануэль Макрон
      Эммануэль Макрон / Getty Images

      Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения американского коллеги Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

      Об этом сообщает France 24.

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      "Союзник должен быть надежным. Я глубоко сожалею о принятом решении (власти США – 24 канал) касательно Сирии", – сказал Макрон.

      Отметим, что 19 декабря Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      21 декабря стало известно, что представитель Соединенных Штатов в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк уходит в отставку. Он послал государственному секретарю США Майку Помпео письмо, в котором утверждал, что боевики Исламского государства "убегают, однако не разбиты окончательно". Кроме того, дипломат считает, что вывод американского военного контингента из Сирии даст возможность ИГИЛ восстановить свои позиции.

      Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который также заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент.

      Теги: Война в Сирии Новости США Новости политики Эммануэль Макрон Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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