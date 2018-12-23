Союзник повинен бути надійним, — Макрон прокоментував виведення американських військ з Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон висловив жаль щодо рішення американського колеги Дональда Трампа вивести війська з Сирії.

Про це повідомляє France 24.

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"Союзник повинен бути надійним. Я глибоко шкодую про прийняте рішення (влади США – 24 канал) щодо Сирії", – сказав Макрон.

Зазначимо, що 19 грудня Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.

21 грудня стало відомо, що представник Сполучених Штатів у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк йде у відставку. Він надіслав державному секретарю США Майку Помпео листа, в якому стверджував, що бойовики Ісламської держави "тікають, проте не розбиті остаточно". Окрім того, дипломат вважає, що виведення американського військового контингенту з Сирії дасть можливість ІДІЛ відновити свої позиції.

Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент.