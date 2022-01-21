Союзники НАТО следят с неба за действиями России на границах Украины – СМИ

Сразу 3 самолета стран-членов НАТО 21 января присоединились к мониторингу ситуации вокруг Украины. Они работают в направлениях северных границ нашей страны и следят за действиями военных России.

Летательные аппараты оборудованы мощными сенсорами, которые позволяют "просветить" позиции армии России на достаточную глубину, даже несмотря на 100-километровую удаленность от границы.

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Согласно данным Flightradar24, северная граница Украины на линии Новоград-Волынский – Киев – Конотоп мониторит американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. Он взлетел с базы США в ОАЭ. Высота его полета составляет 17 километров, а скорость – 380 километров в час.

В то же время самолет радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint воздушных сил США осуществляет полет для мониторинга оккупированного Донбасса и с северной стороны вблизи аннексированного полуострова Крым, с охватом в зону сенсоров и Приднестровья.

С другой стороны Крыма работает неназванный самолет, который включил свой транспондер только вблизи полуострова. Данные о полете дают основания утверждать, что работает самолет типа:

P-3 Orion,

ЕР-3Е Aries,

или же европейский Br.1150 Atlantic.

Таким образом все эти самолеты полностью контролируют действия российских войск, которые сейчас расположены вокруг Украины и на оккупированных территориях,

– отмечает Defense Express.

Издание добавляет, что союзники НАТО в последние дни значительно активизировали разведывательную деятельность в небе Украины. Кроме уже привычных самолетов радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint, 18 января в небе Украины действовал E-8 JSTARS – самолет боевого управления и целеуказания.

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