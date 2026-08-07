Не стоит недооценивать угрозу: Россия привлекает союзников к войне против Украины

Россия все активнее пытается компенсировать свои ограниченные ресурсы поддержкой союзников. В Беларуси формируется новая бригада, которая пока скорее может отвлекать силы Украины и демонстрировать угрозу, а Северная Корея уже поставляет Москве баллистические ракеты и может расширить свое участие.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил, почему эти шаги не стоит ни преувеличивать, ни игнорировать. По его словам, возможности союзников России имеют свои пределы, однако даже относительно небольшое количество дополнительного вооружения способно усилить давление на Украину.

Белорусская бригада пока не выглядит ударной группировкой

Новое формирование в Беларуси еще находится на этапе развертывания. На данный момент, по словам Грабского, укомплектован лишь один батальон, параллельно формируются управление, артиллерийские и инженерные подразделения, а также части боевого и тылового обеспечения. Поэтому рассматривать эту бригаду как готовую силу для вторжения в ближайшее время нет оснований.

Это триггер, на который мы должны обращать внимание и реагировать. Но сейчас создание этой бригады следует рассматривать прежде всего как демонстрацию силы и возможную попытку отвлечь наши ресурсы от других участков фронта,

– пояснил Грабский.

Сам факт появления нового подразделения у украинских границ заставляет Силы обороны Украины держать это направление в поле зрения и учитывать его при планировании. В то же время формирование бригады еще не означает, что Москва и Минск уже подготовили новый наступательный сценарий.

Говорить, что в ближайшее время может произойти вторжение, а тем более что его основой станет именно эта бригада, – непрофессионально и неправильно,

– подчеркнул военный эксперт.

Пока речь идет скорее о дополнительном факторе давления на Украину, который может вынуждать держать часть сил и внимания на северном направлении. Реальную угрозу от этого формирования нужно оценивать по темпам его комплектования, появлению резервов и дальнейшему развертыванию боевых возможностей.

Северокорейские ракеты уже усиливают удары по Украине

Не стоит недооценивать угрозу со стороны КНДР, ведь ее баллистика уже регулярно фигурирует в российских атаках. По словам Грабского, во время обстрелов Украины противник может применять по одной, две или три ракеты KN-23 или KN-24, дополняя ими собственный арсенал и усиливая давление.

Противник пытается усилить давление на Украину, используя не только свои, как оказалось, довольно ограниченные ресурсы, но и привлекая союзников к участию в преступной войне против Украины,

– пояснил военный эксперт.

В то же время возможности Северной Кореи не безграничны. Речь идет не о десятках или сотнях пусковых установок: по имеющейся информации, Россия может получить около шести таких систем. Количество переданных ракет, по оценке Грабского, сейчас может достигать 40, а в целом потенциально вырасти до 120.

Даже если в целом могут перебросить до 120 ракет, нужно понимать, что существуют определенные ограничения на их запуск. 120 ракет не могут быть запущены одним залпом или непрерывным огнем,

– подчеркнул Грабский.

Россия уже демонстрирует способность сочетать собственные и северокорейские баллистические ракеты во время массированных атак. Понимание реальных масштабов поставок и возможностей пусковых установок позволяет Силам обороны Украины точнее оценивать угрозу и готовить меры противодействия.

Грабский перечислил возможности союзников России: смотрите видео