В НАТО назвали главных союзников России в войне: кого из них считают "решающим фактором"

В Декларации Вашингтонского саммита Североатлантический альянс обозначил круг стран, которых считает союзниками России в ее войне против Украины. Особое беспокойство у НАТО вызывают космическая и ядерная программа Китая.

Однако это не единственная страна, которую в своей Декларации вписало НАТО.

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Кого НАТО назвало как главных союзников России в войне против Украины

Прежде всего в документе указали Беларусь. Там отметили, что она поддерживает эту войну, предоставляя доступ к своей территории и инфраструктуре. Углубление политической и военной интеграции России и Беларуси, включая развертывание передового российских войск в Беларуси, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Альянса.

Кроме этого, также отмечают, что КНДР и Иран подпитывают агрессивную войну России против Украины, предоставляя России боеприпасы и беспилотники.

Мы решительно осуждаем экспорт КНДР артиллерийских снарядов и баллистических ракет, который является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и с большим беспокойством отмечаем углубление связей между КНДР и Россией,

– говорится в Декларации.

При этом "решающим фактором войны России против Украины" в Альянсе указали Китай из-за его так называемого "безграничного" партнерства и широкомасштабной поддержки оборонно-промышленной базы России, в частности через передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье, которые служат ресурсами для оборонного сектора страны-агрессора России.

В Альянсе призвали КНР прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России.

В то же время в НАТО констатируют, что КНР создает системные вызовы евроатлантической безопасности из-за постоянной злонамеренной кибер- и гибридной деятельности. То есть – ее противостояние с Альянсом проявляется и вне контекста войны России против Украины.

В Декларации указано, что особое беспокойство у Альянса вызывает развитие космических возможностей КНР и расширение ее ядерного арсенала.

