Введение западных войск в Украину: Зеленский рассказал, насколько это возможно

Президент Владимир Зеленский заявил, что половина украинских союзников могут прекратить свою поддержку. Это произойдет, если поднять вопрос о введении войск партнеров на территорию Украины.

Во время брифинга по итогам встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой Владимир Зеленский сообщил, что Украина была бы рада такой помощи, передает 24 Канал.

Смотрите также "Украина на это не пойдет": Зеленский отверг идею приглашения в НАТО без части территорий

Что заявил Зеленский

Президент Украины отметил, что Украина никогда не попросит ввести войска на свою территорию. Однако сказал, что государство будет счастливым такой помощи против российского вторжения.

Зеленский также отметил, что Россия, в отличие от Украины, воюет с Северной Кореей, с Ираном и другими союзниками.

А мы сами воюем. Да, с помощью партнеров, но мы сами... И если я подниму этот вопрос с ЕС, с НАТО: пожалуйста, нам нужны ваши войска... Если я подниму этот вопрос, сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку,

– говорит президент.

Он также добавил, что не может так рисковать и просить ввести войска союзников в Украину.