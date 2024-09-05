Зеленский уволил трех заместителей Ермака
5 сентября 2024, 20:13Читати новину українською
В четверг, 5 сентября, Верховная Рада Украины уволила немалое количество министров. В частности, были уволены Юлия Соколовская, Алексей Кулеба и Николай Точицкий.
Впоследствии указы на их увольнение подписал Владимир Зеленский. Их увольнения состоялись в рамках перезагрузки Кабмина.
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Зеленский подписал указы на увольнение
Вечером 5 сентября на сайте Офиса президента появился указ об увольнении Точицкого с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.
Другим указом был уволен Кулеба с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины. Ну и последней пока была уволена Соколовская с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.
Что этому предшествовало
- 3 сентября украинское правительство начало масштабную перезагрузку, о которой ранее сообщил президент Владимир Зеленский. В течение двух дней шесть министров подали заявления об отставке.
- Владимир Зеленский отметил, что эти кадровые изменения имеют целью укрепить правительственные институты для достижения ключевых результатов как во внутренней, так и внешней политике, в частности в подготовке к зиме и интеграции с НАТО и ЕС.
- Кроме того, Зеленский отметил, что важно объединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами: доверие к государству, силу украинского духа и сотрудничество с международными партнерами. Это необходимо для выполнения задач в борьбе с российской пропагандой и защите украинского культурного наследия.