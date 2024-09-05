Зеленский уволил трех заместителей Ермака

5 сентября 2024, 20:13
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Автор: Ярослав Погончук

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада Украины уволила немалое количество министров. В частности, были уволены Юлия Соколовская, Алексей Кулеба и Николай Точицкий.

Впоследствии указы на их увольнение подписал Владимир Зеленский. Их увольнения состоялись в рамках перезагрузки Кабмина.

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Зеленский подписал указы на увольнение

Вечером 5 сентября на сайте Офиса президента появился указ об увольнении Точицкого с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.

Другим указом был уволен Кулеба с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины. Ну и последней пока была уволена Соколовская с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины.

Что этому предшествовало

  • 3 сентября украинское правительство начало масштабную перезагрузку, о которой ранее сообщил президент Владимир Зеленский. В течение двух дней шесть министров подали заявления об отставке.
  • Владимир Зеленский отметил, что эти кадровые изменения имеют целью укрепить правительственные институты для достижения ключевых результатов как во внутренней, так и внешней политике, в частности в подготовке к зиме и интеграции с НАТО и ЕС.
  • Кроме того, Зеленский отметил, что важно объединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами: доверие к государству, силу украинского духа и сотрудничество с международными партнерами. Это необходимо для выполнения задач в борьбе с российской пропагандой и защите украинского культурного наследия.