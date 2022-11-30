В Раду поступило заявление Кубракова об освобождении от должности министра инфраструктуры

Нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков может возглавить новое министерство. Один из народных депутатов убежден, что вскоре Верховная Рада будет принимать решение о его увольнении с действующей должности.

По мнению нардепа Ярослава Железняка, объединение министерств Инфраструктуры и Регионального развития и назначение главой вновь ведомства Кубракова не является новостью. Однако перед тем как принять соответствующее решение, нужно будет уволить чиновника с действующей должности.

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По словам Железняка, из-за происходящей в правительстве реформы Верховная Рада должна будет увольнять и назначать заново высокопоставленных должностных лиц.

В Раду внесли заявление Кубраков Александр об освобождении от должности Министр инфраструктуры Украины. Почему так? Потому что с начала его нужно проголосовать за увольнение,

– написал он в телеграмме.

Также народный депутат убежден, что в тот же день, когда Коалиция проголосует за увольнение Кубракова, она представит постановление о назначении его вице-премьер-министром вновь ведомства. Это должно произойти уже на этой неделе.

Масштабное сокращение Кабмина

Напомним, в начале ноября средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщали о том , что в правление планируется масштабное сокращение министерств. Отмечается, что теперь будет не 20, а 14 ведомств.



Сокращение украинских министерств / Инфографика ZN.UA