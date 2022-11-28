Комендантский час и маршрутки во время тревоги: Кличко рассказал, планируют ли изменения в Киеве

Решение об изменении времени комендантского часа в Киеве власти принимают, консультируясь с военными. Общественный транспорт во время воздушной тревоги останавливается исключительно для безопасности людей.

Пока вопрос о сокращении комендантского часа не обсуждают, потому что он не актуален. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Важно Путину до сих пор нужна вся Украина, – Кличко о повторном наступлении на столицу

Кличко подчеркнул, что ключевой вопрос сегодня – безопасность. Комендантский час был введен для безопасности и контроля. Если решение о сокращении будут принимать, то с рекомендациями военных и Советом обороны города Киева, в который входят представители разных служб и общины.

Напомним, комендантский час в Киеве продолжается с 23:00 до 05:00.

Будут ли изменения в работе общественного транспорта

Мэру рассказали, что многие киевляне недовольны из-за остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги. Однако он напомнил о случае, когда снаряд попал в автобусы в Николаеве. Люди в автобусе мишенью.

Это не "прихоть" Кличко или кого-то другого, это рекомендации военных, которые опираются на безопасность. То есть на остановке люди должны выйти из транспорта – и дальше их личная персональная ответственность,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что людей не могут подвергать риску. Другое дело, когда кто-то безответственно относится к этому и не идет в укрытие. Впрочем, правила воздушной тревоги должны соблюдать все.

Та же ситуация и по эвакуации из ТРЦ во время воздушной тревоги. Власти делают все, что прописано в правилах безопасности. Когда раздаются сирены, бизнес должен остановиться и люди должны выйти из помещения.

Интересно – есть ли риски, что Киев останется без света: видео