Оператор FPV-дрона Яна Залевская получила ранение на фронте
Источник:Яна Залевская
Солдат ВСУ и оператор FPV-дронов Яна Залевская получила ранение на фронте. Девушка присоединилась к армии, когда ей был 21 год.
Ранение военная получила несколько дней назад. Обстоятельств, при которых это произошло, девушка не указывает. Ранее Яна Залевская рассказывала, что воюет на Донецком направлении – одном из самых горячих.
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Яна Залевская получила ранение
На своей странице в Инстаграм Яна Залевская поделилась фото с ранением.
Лицо не женской войны,
– написала она под фото.
Сейчас военная находится в больнице и собирает деньги на реабилитацию ее и сослуживца и закупку беспилотников.
Девушка защищает Украину с начала полномасштабного вторжения, а ее папа участвует в боевых действиях с 2014 года. Как отмечала сама Яна в одном из интервью, она пошла на фронт ради своей дочери.
К слову, российская армия не останавливается и изо всех сил пытается продвигаться на Донбассе. Сейчас оккупанты сконцентрированы на захват Торецка, а также в перспективе – Константиновки.