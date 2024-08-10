Оператор FPV-дрона Яна Залевская получила ранение на фронте

Солдат ВСУ и оператор FPV-дронов Яна Залевская получила ранение на фронте. Девушка присоединилась к армии, когда ей был 21 год.

Ранение военная получила несколько дней назад. Обстоятельств, при которых это произошло, девушка не указывает. Ранее Яна Залевская рассказывала, что воюет на Донецком направлении – одном из самых горячих.

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Яна Залевская получила ранение

На своей странице в Инстаграм Яна Залевская поделилась фото с ранением.

Лицо не женской войны,

– написала она под фото.

Сейчас военная находится в больнице и собирает деньги на реабилитацию ее и сослуживца и закупку беспилотников.

Девушка защищает Украину с начала полномасштабного вторжения, а ее папа участвует в боевых действиях с 2014 года. Как отмечала сама Яна в одном из интервью, она пошла на фронт ради своей дочери.

К слову, российская армия не останавливается и изо всех сил пытается продвигаться на Донбассе. Сейчас оккупанты сконцентрированы на захват Торецка, а также в перспективе – Константиновки.