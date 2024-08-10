Поранення військова зазнала кілька днів тому. Обставин, за яких це сталося, дівчина не вказує. Раніше Яна Залевська розповідала, що воює на Донецькому напрямку – одному з найгарячіших.

Читайте також Почніть нарешті діяти, – "Калина" оприлюднив причини смерті закатованого в полоні азовця Іщенка

Яна Залевська зазнала поранення

На своїй сторінці в Інстаграм Яна Залевська поділилася фото з пораненням.

Обличчя не жіночої війни,

– написала вона під фото.

Зараз військова перебуває в лікарні й збирає гроші на реабілітацію її та побратима і закупівлю безпілотників.

Дівчина захищає Україну з початку повномасштабного вторгнення, а її тато бере участь у бойових діях з 2014 року. Як зазначала сама Яна в одному з інтерв'ю, вона пішла на фронт заради своєї доньки.

До слова, російська армія не зупиняється та з усіх сил намагається просуватися на Донбасі. Наразі окупанти сконцентровані на захоплення Торецька, а також у перспективі – Костянтинівки.