Зокрема, окупанти мають певні успіхи біля Торецька. Вони вже підійшли впритул до міста. Яка проміжна ціль стоїть перед росіянами на Донеччині, 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Росіян чекають неприємності

Російська армія не зупиняється та з усіх сил намагається просуватися на Донбасі. Наразі вони сконцентровані на захоплення Торецька, а також у перспективі – Костянтинівки.

Вони хочуть спробувати оточити наше угруповання військ з метою подальшого їхнього витіснення та просування до Костянтинівки. Завдання, яке могло поставити російське командування – просування у бік Костянтинівки та рух на з'єднання з іншим угрупованням військ, яке діє в районі Часового Яру,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Як рухаються росіяни на Донеччині: перегляньте на карті

Росіяни, ймовірно, хочуть наростити темпи свого просування в районі Торецька. Адже бояться, що українські військові найближчим часом зможуть ефективніше протистояти їхнім атакам.

"Ворог матиме серйозні неприємності у цьому випадку. Вони стікатимуть кров'ю в боях, як це було за Авдіївку, Бахмут та Часів Яр. Це сповільнить темпи їхнього просування та змусить жертвувати більшою кількістю своїх підрозділів", – наголосив Мусієнко.

Через те окупанти намагаються якомога швидше застосувати свої сили й засоби та якомога далі просунутися на Торецькому напрямку і з'єднатися зі своїм угрупованням у Часовому Яру.

На чому концентрується Росія

Загалом ситуація на фронті не зазнала істотних змін. Зокрема, з огляду кількості техніки, зброї та особового складу російської арії.

У боях росіяни покладаються на активне застосування авіації, дронів та піхоту. Це те, на чому сьогодні концентрується ворог. Наші сили, своєю чергою, роблять усе, аби сповільнити темпи просування ворога. Зараз це найважливіше – не дати їм розвинути темпи,

– зазначив військовий оглядач.

Зараз окупаційна армія вбачає вікно можливостей, яким хоче скористатися. До слова, це стосується і Покровського напрямку, де зараз також дуже складна ситуація.

"Росія сьогодні нагадує великого пораненого звіра, але ще недостатньо пораненого для того, щоб він остаточно зупинився. Рани його дуже болючі, але він ще рухає своїми лапами і є доволі небезпечним, може вкусити. Наше завдання – проявити гнучкість: з одного боку продовжувати ранити цього звіра, з іншого – зуміти відійти, коли звір атакує. Нам треба зберігати боєздатність", – наголосив Мусієнко.

Щобільше, Кремль не просто хоче захопити частину територій, але й "розмотати" українські резерви. Вони хочуть переконати українське військове командування відправити непідготовлені у бій. Тобто не чекати, поки піхотні бригади стануть механізованими чи десантно-штурмовими за оснащенням, а будуть не дуже навченими.

Непідготовлені бійці не становитимуть такої загрози для окупантів і вони зможуть просуватися.