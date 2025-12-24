Военному ошибочно начислили 2,4 миллиона гривен и он ушел в СЗЧ: что решил суд
- Военный присвоил 2,4 миллиона гривен, ошибочно начисленных ему, и был осужден на 7 лет с конфискацией имущества.
- Суд обязал его вернуть часть средств, и взыскал 868,991.84 гривны материального ущерба в пользу воинской части.
Военный сознательно присвоил 2,4 миллиона гривен государственных средств, которые ему насчитали ошибочно. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sud.ua.
Какое наказание определил суд для военного?
По информации издания, в декабре 2024 года воинская часть перечислила на банковский счет солдата более 2,44 миллиона гривен вместо денежной помощи на оздоровление в размере 24 – 25 тысяч гривен. Мужчина осознавал ошибку, однако не сообщил командование и распорядился средствами по своему усмотрению. Он осуществил переводы на сумму более 1,16 миллиона гривен.
Впоследствии, 7 января 2025 года, военнослужащий самовольно оставил место службы в районе боевых действий на территории Донецкой области. Он находился за пределами воинской части до 6 марта, когда был задержан правоохранителями.
Во время судебного заседания военнослужащий полностью признал свою вину и частично вернул 1,51 миллиона гривен. Впрочем суд признал его виновным по двум статьям – присвоение имущества в особо крупных размерах и дезертирство во время военного положения.
Соборный районный суд Днепра назначил солдату 7 лет лишения свободы, конфискацию всего имущества и запрет занимать должности с административными функциями на 3 года. Также принято гражданский иск воинской части – с осужденного взыскано 868, 991,84 гривны материального ущерба.
Срок отбывания наказания начался 1 мая 2025 года с учетом предыдущего содержания под стражей.
Киевлянке перечислили 65 тысяч лишней пенсии: что известно?
Женщина, которая состояла на учете в ГУ Пенсионного фонда Украины в Киеве, получала пенсию по возрасту, а когда она добилась назначения пенсии госслужащего, после перерасчета стало известно о якобы более 65 000 гривен переплаты.
Пенсионный фонд провел индивидуальный перерасчет пенсии и установил переплату за период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2023 года в размере 65 797,67 гривны. В то же время женщина проигнорировала письмо Пенсионного фонда о возврате полученных средств.
Суд определил, что со стороны киевлянки не было установлено злоупотреблений и представления ею ложных данных. Поэтому случайно перечисленные средства не подлежат возврату по статье 1215 Гражданского кодекса Украины.