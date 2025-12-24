Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sud.ua.

Какое наказание определил суд для военного?

По информации издания, в декабре 2024 года воинская часть перечислила на банковский счет солдата более 2,44 миллиона гривен вместо денежной помощи на оздоровление в размере 24 – 25 тысяч гривен. Мужчина осознавал ошибку, однако не сообщил командование и распорядился средствами по своему усмотрению. Он осуществил переводы на сумму более 1,16 миллиона гривен.

Впоследствии, 7 января 2025 года, военнослужащий самовольно оставил место службы в районе боевых действий на территории Донецкой области. Он находился за пределами воинской части до 6 марта, когда был задержан правоохранителями.

Во время судебного заседания военнослужащий полностью признал свою вину и частично вернул 1,51 миллиона гривен. Впрочем суд признал его виновным по двум статьям – присвоение имущества в особо крупных размерах и дезертирство во время военного положения.

Соборный районный суд Днепра назначил солдату 7 лет лишения свободы, конфискацию всего имущества и запрет занимать должности с административными функциями на 3 года. Также принято гражданский иск воинской части – с осужденного взыскано 868, 991,84 гривны материального ущерба.

Срок отбывания наказания начался 1 мая 2025 года с учетом предыдущего содержания под стражей.

