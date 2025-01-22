Армия КНДР потеряла около 4000 военных на Курщине, 1000 из них – убитыми, – BBC

По состоянию на середину января в Курской области России погибло не менее 1000 солдат Северной Кореи. Всего было ранено, убито, взято в плен или пропало без вести 4000 военных КНДР.

Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер говорит, что эта цифра является очень большой, смотря на то, что на помощь России в Курской области было направлено около 11 тысяч солдат Северной Кореи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

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Что известно о потерях солдат КНДР в Курской области

По данным издания, западные чиновники на условиях анонимности сообщили, что около 1000 военных КНДР погибли в Курской области. Гарднер считает, что такие потери недопустимы для северокорейского контингента без значительного подкрепления.

Он отмечает, что пока неизвестно, где раненые солдаты Северной Кореи проходят лечение или когда и в каком количестве их смогут заменить другие военные. Однако, уже понятно, что "северокорейский режим платит за помощь России высокую цену".

Заметим, что ранее пленный солдат КНДР признал большие потери военных Северной Кореи в Курской области. По его словам, в северокорейских подразделениях было очень много раненых.