Вскоре россияне привлекут к боям 12 тысяч бойцов из КНДР, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины выступил на саммите Украина – Северная Европа. В частности, его спросили о солдатах из КНДР.
Следует сказать, что вовлеченность Северной Кореи в войну против Украины стремительно растет. Если недавно говорилось о нескольких тысячах, то впоследствии стали называть цифры в 10 тысяч.
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Зеленский о бойцах КНДР в Украине
Про северокорейских солдат и офицеров – у них есть и те, и другие. И те, и другие уже на территории России, их уже используют и на нашей территории – три тысячи,
– заявил Зеленский.
По сообщениям украинской разведки, которые привел президент, вскоре солдат КНДР станет 12 тысяч. Это должно произойти довольно скоро, речь идет даже не о месяцах.
"Безусловно, это эскалация. Иногда вызывает удивление, когда наши крупные стратегические партнеры говорят, что не стоит переходить красные линии", – добавил глава государства.
Что говорят в мире о втягивании КНДР в войну
Журналисты The New York Times процитировали одного из украинских офицеров. Он уверен, что военные России и КНДР могут начать наступление на Курщине в ближайшие несколько дней.
В НАТО призвали остановить переброску войск Кима, а в Пентагоне высказались еще жестче. Там указали: США перестанут ограничивать Украину в использовании американского оружия, если Пхеньян будет воевать против Украины.