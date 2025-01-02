Северокорейские солдаты на Курщине понапивались в новогоднюю ночь, – ГУР

Россия продолжает привлекать подразделения армии КНДР к ведению боевых действий в Курской области. В новогоднюю ночь были зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР МО.

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Солдаты КНДР понапивались в новогоднюю ночь на Курщине

В ГУР указали, что 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года россияне продолжили привлекать подразделения армии КНДР к ведению боевых действий в Курской области.

Северокорейские солдаты несут значительные потери среди личного состава, из-за чего российское командование вынуждено перебрасывать новые подразделения на передовую. В частности, 31 декабря и 1 января группы северокорейских военных были перемещены на позиции в районах Уланок, Фанасеевка и Черкасская Конопелька в Курской области.

В то же время командиры низшего звена (отделение/взвод/рота) врут высшему командованию о реальном уровне потерь среди военнослужащих армии КНДР.

В ГУР пишут, что боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" российско-армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины.

В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе и тех, которые привлекаются к боевым действиям,

– говорится в сообщении.