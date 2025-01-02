Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ГУР МО.

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Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч на Курщині

В ГУР вказали, що 31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у Курській області.

Північнокорейські солдати зазнають значних втрат серед особового складу, через що російське командування змушене перекидати нові підрозділи на передову. Зокрема, 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських військових були переміщені на позиції в районах Уланок, Фанасєєвка та Черкасська Конопелька на Курщині.

Водночас командири нижчої ланки (відділення/взвод/рота) брешуть вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР.

В ГУР пишуть, що бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України.

У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій,

– ідеться в повідомленні.