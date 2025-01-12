Солдаты КНДР становятся приманкой для дронов: WSJ проанализировало записки погибшего корейца

За последние недели ССО обнародовали 5 рукописных записей дневника погибшего корейского военного Гьонг Хонг Джонга. Эти отрывки содержат повседневные подробности жизни на фронте, описание тактики боя и проявления любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Одна из записок показывает, как северокорейские военные ловят "на живца" украинские дроны, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно из записок ликвидированного солдата КНДР

Так, грубая диаграмма, нарисованная синими чернилами на одном из писем, детализирует то, как северокорейские солдаты должны реагировать на приближение украинского дрона. Один солдат – которого на рисунке называют "приманкой" – должен стоять неподвижно, чтобы заманить дрон, чтобы пара товарищей могла попытаться его сбить.

Военный Гьонг Хонг Джонг, который написал отрывок, погиб в перестрелке вместе с двумя другими соотечественниками.

Независимые эксперты, проанализировав записи, утверждают, что они настоящие: почерк, выбор слов, высказывания идеологического характера присущи для северокорейцев.

Даже ценой своей жизни я без колебаний буду выполнять приказ Верховного Главнокомандующего. Я покажу миру храбрость и жертвенность спецназа Ким Чен Ына,

– говорится в одной из записок.

Также Джонг в дневнике перечислил некоторые идеологические постулаты режима Кима. По его словам, он вырос в "благосклонных объятиях" правящей Трудовой партии и его задача как солдата - защищать Кима. Кроме того, написал, что ему необходимо искупить "грехи прошлого".

"Содержание дневника типично для северокорейского солдата с промытыми мозгами", – объяснил бывший генерал-майор южнокорейской армии Бан Чон Кван.

В другой записи Джонг написал слова из речи, которую Ким произнес перед командирами батальонов в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Такие солдаты должны запоминать речи Кима слово за словом. Отрывок из дневника цитирует цель Кима для северокорейской армии "немедленно вступить в бой" после получения приказа.

Как выглядят записки погибшего Гьонг Хонг Джонга / фото ССО

Исходя из формулировки, найденной в сообщении государственных СМИ Северной Кореи о речи Кима, кажется, что Джонг запомнил ее дословно.