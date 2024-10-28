Военные России и КНДР могут в ближайшем будущем начать наступление на Курщине, – NYT
28 октября 2024, 18:39Читати новину українською
Источник:The New York Times
Войска России и Северной Кореи, вероятно, готовятся к наступлению в Курской области. Оно может начаться в ближайшее время.
Об этом в комментарии The New York Times рассказал заместитель командира 61-й механизированной бригады Украины, подполковник Артем Холодкевич.
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Солдаты России и КНДР могут начать наступление в Курской области в ближайшем будущем
Они (украинские командиры – 24 Канал) предупредили нас о нападении в ближайшем будущем. Возможно, в ближайшие несколько дней,
– рассказал он, комментируя ситуацию в Курской области.
При этом неназванный украинский военный рассказал изданию, что для бойцов Сил обороны уже выпустили украинско-корейский разговорник, чтобы призвать северокорейских солдат сдаваться.