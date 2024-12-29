Солдаты КНДР в российской форме на границах НАТО: у Зеленского мощно обратились к Западу

В декабре 2024 года Россия начала активно использовать военных КНДР в штурмах в Курской области. У Зеленского считают, что в ответ на привлечение Москвой Пхеньяна к войне в Украине, а также другие гибридные атаки, Запад должен принять сильные решения.

По данным Белого дома, только за неделю боев в Курской области потери среди северокорейских военных составили 1000 убитых и раненых. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что страны ЕС и НАТО должны готовиться к гибридным угрозам на границах, передает 24 Канал.

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Запад должен прибегнуть к сильному ответу России

Андрей Ермак отметил, что западные союзники должны реагировать на провокации и нарушения со стороны России принятием сильных решений.

Чиновник вспомнил за недавнюю диверсию оккупантов, совершенную против члена НАТО – Финляндии.

Справка: Два подводных кабеля Estlink соединяют Эстонию и Финляндию через Финский залив. Днем на Рождество один из них, Estlink 2, был поврежден. Хельсинки конфисковали российский танкер Eagle S, которое подозревает в шпионской деятельности из-за обнаруженного нехарактерного для простого торгового судна оборудования.

"Теневой флот, который осуществляет диверсии в отношении кабелей, может быть не единственной такой угрозой от России", – заметил чиновник.

По его словам, "появление на границах стран НАТО переодетых в российскую форму военных кндр, или иранских прокси – это вполне реально", если не остановить Кремль сейчас, ведь безнаказанность порождает вседозволенность.