Об этом президент Украины сообщил в интервью Kyodo News.

Сколько северокорейских солдат учатся в России?

Президент Зеленский сообщил, что сейчас на территории России находятся 10 тысяч солдат КНДР. По его убеждению, "чрезвычайно опасно" то, что военные изучают современную гибридную войну.

В частности, по словам украинского лидера, они приобретают опыт в противодействии ракетам и различным типам дронов, включая FPV и дальнобойными БпЛА.

Они учатся сейчас на территории России, потому что мы отвечаем на российские атаки. Поэтому у них есть такая возможность,

– объяснил Зеленский.

Президент Украины ответил, что полученные навыки солдаты как минимум могут привезти в армию Северной Кореи в будущем.

Что известно об отношениях России и КНДР?