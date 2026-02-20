Про це президент України повідомив в інтерв'ю Kyodo News.

Президент Зеленський повідомив, що наразі на території Росії перебувають 10 тисяч солдатів КНДР. На його переконання, "надзвичайно небезпечно" те, що військові вивчають сучасну гібридну війну.

Зокрема, за словами українського лідера, вони набувають досвіду у протидії ракетам та різним типам дронів, включно з FPV та далекобійними БпЛА.

Вони навчаються зараз на території Росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість,

– пояснив Зеленський.

Президент України відповів, що здобуті навички солдати щонайменше можуть привезти до армії Північної Кореї у майбутньому.

Що відомо про відносини Росії та КНДР?