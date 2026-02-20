Чрезвычайно опасно, – Зеленский назвал количество солдат КНДР на территории России
- Президент Зеленский сообщил, что на территории России обучаются тысячи северокорейских солдат, что является "чрезвычайно опасным".
- Военные из Северной Кореи обучаются современной гибридной войне, включая противодействие с ракетами и различными типами дронов.
Владимир Зеленский прокомментировал деятельность военных из Северной Кореи в России. Он считает "чрезвычайно опасным" то, что солдаты получают знания о современной гибридной войне.
Об этом президент Украины сообщил в интервью Kyodo News.
Смотрите также "Стоим там, где стоим" – это большой компромисс, – Зеленский о требованиях России по территориям
Сколько северокорейских солдат учатся в России?
Президент Зеленский сообщил, что сейчас на территории России находятся 10 тысяч солдат КНДР. По его убеждению, "чрезвычайно опасно" то, что военные изучают современную гибридную войну.
В частности, по словам украинского лидера, они приобретают опыт в противодействии ракетам и различным типам дронов, включая FPV и дальнобойными БпЛА.
Они учатся сейчас на территории России, потому что мы отвечаем на российские атаки. Поэтому у них есть такая возможность,
– объяснил Зеленский.
Президент Украины ответил, что полученные навыки солдаты как минимум могут привезти в армию Северной Кореи в будущем.
Что известно об отношениях России и КНДР?
Согласно данным, которые приводили в Yonhap, во время войны в Украине Северная Корея потеряла 6 тысяч солдат. К тому же КНДР создала новое подразделение БпЛА и ускоряет производство дронов.
В Reuters писали, что в Пхеньяне открыли жилой район для семей военных, погибших во время "зарубежных операций". Вероятно, речь идет о войне России против Украины. Отмечается, что Россия предоставляет КНДР финансовые транши и технологии в обмен на военных.