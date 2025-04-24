Сколько Путин платит Ким Чен Ыну за одного северокорейца: в СНБО ответили

Северокорейцы, которые воюют на стороне России и работают на ее предприятиях, ежемесячно получают эквивалент 1000 долларов. Впрочем, эти средства не поступают непосредственно к ним – их получает государство.

Также Кремль может рассчитываться с Северной Кореей не только деньгами, но и продуктами, золотом и другими ресурсами. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Как Россия рассчитывается с КНДР

Руководитель ЦПИ рассказал, что Россия привлекает к работе в военно-промышленном комплексе и вообще на различные производства молодежь из Северной Кореи – мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет. За каждого такого работника режим КНДР получает эквивалент примерно 1000 долларов ежемесячно. Эти средства не выплачиваются непосредственно работникам, а поступают властям.

Северокорейские работники живут в бараках, расположенных непосредственно на территории предприятий, где они работают. Их быт регламентирован: они идут на работу и возвращаются обратно.

Оплата за рабочую силу осуществляется как в денежной форме, так и в виде ресурсов – преимущественно пищевых продуктов, а также иногда в золоте. Точное распределение этих средств внутри Северной Кореи неизвестно: получают ли что-то родственники работников – тоже не выяснено.

Обратите внимание! В Институте изучения войны считают, что Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала.

Кроме рабочей силы, КНДР ежемесячно поставляет России от 200 000 артиллерийских боеприпасов калибра 152 миллиметров и 122 миллиметров. На некоторых участках фронта до 70% всех боеприпасов, которые использует российская армия, составляют именно северокорейские.

В ответ Россия рассчитывается ресурсами, деньгами и, вероятно, передачей технологий. Военные получают знания о ведении современной войны – это часть договоренностей в рамках партнерства между Кремлем и КНДР.

Они проводят северокорейских военных как бурятов и других граждан России, то есть подставными,

– отметил руководитель ЦПД.

Северная Корея получает доступ к технологиям в сфере применения дронов, производства их компонентов, а также систем противодействия современным средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, как отметил Андрей Коваленко, Россия может предоставлять Северной Корее и определенные космические технологии, однако пока эта информация не подтверждена.