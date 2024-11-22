Не только на Курщине: в ВСУ сообщили, что солдаты из КНДР уже есть на Харьковском направлении

Сотрудничество между КНДР и Россией становится все более глубоким. Если раньше северокорейские солдаты помогали российским силам на Курщине, то теперь их заметили на Харьковском направлении.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на командира сводного подразделения 153 ОМБр Назария Кишака в эфире телемарафона. Сейчас враг ожидает ухудшения погодных условий, чтобы начать серию штурмов.

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На Харьковском направлении заметили солдат из КНДР

Видим, что уже на нашем (Харьковском – 24 Канал) направлении есть военнослужащие из КНДР,

– заявил Кишак.

В то же время на вопрос ведущего о возможном количестве военных КНДР, военнослужащий ответил, что не может права разглашать эту информацию.

"Но я вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькое накопление", – отметил он.

Как отметил Кишак, оккупанты ожидают ухудшения погодных условий, чтобы начать новую волну наступлений. Враг делает основную ставку на так называемые "мясные штурмы".

"Техника, которая у них осталась, это несколько недожженных танков и мотоблоки. Другой техники я не вижу. Конечно, что есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы сжигаем. Но такой массированной техники, как это сейчас происходит на Купянском, на Торецком направлении, я не вижу", – поделился военнослужащий.