Об этом рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире 24 Канала. Он отметил, что российские военные часто используют солдат с ранениями на разных направлениях.

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Солдаты на костылях получают конкретные задачи на фронте.

Задача этих "калич-штурмовиков" – ползти по полю и ценой собственной жизни обнаружить украинскую огневую точку и просто навести на нее огонь российской артиллерии или авиации, – сказал Константин Денисов.

Он добавил, что такие действия врага свидетельствуют о полном равнодушии к собственным солдатам. Российское командование не пытается сохранить им жизнь. Поэтому неудивительно, что оккупанты безжалостно обстреливают украинские гражданские общины. Также они атакуют позиции украинских сил безопасности и обороны.