Про це розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що російські військові часто використовують солдатів з пораненнями на різних напрямках.

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Солдати на милицях отримують конкретні завдання на фронті.

Завдання цих "каліч-штурмовиків" – повзти по полю та ціною власного життя виявити українську вогневу точку і просто навести на неї вогонь російської артилерії або авіації, – сказав Костянтин Денисов.

Він додав, що такі дії ворога свідчать про повну байдужість до власних солдатів. Російське командування не намагається зберегти їм життя. Тому не дивно, що окупанти безжально обстрілюють українські цивільні громади. Також вони атакують позиції українських сил безпеки й оборони.