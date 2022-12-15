В заснеженном лесу Латвии раздался украинский "Щедрик": бойцы НАТО разорвали сеть исполнением

Солдаты НАТО в канун Рождества исполнили легендарную щедровку украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Украинская мелодия раздавалась в заснеженном лесу Латвии.

Видео исполнения англоязычной версии украинской колядки – Carol of the Bells – появилось на ютубе Альянса. 24 канал.

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Защитники и защитницы в военной форме на фоне заснеженных пейзажей латвийской местности трогательно выполнили известные по всему миру строки рождественской песни. Праздничная мелодия и проницательные голоса отозвались в сердцах многих слушателей. Выполнение украинской щедровки разорвало сеть.

Под публикацией отмечается, что к исполнению "Щедрика" присоединилась многонациональная группа солдат из стран-союзников НАТО, включая:

Данию,

Латвию,

Испания,

США.

В комментариях пользователи оставляли одобрительные комментарии, в частности:

"Почему-то НАТО стал моим новым любимым каналом на YouTube. Хорошие голоса",

"Эта украинская песня прекрасна. Хорошо поют. К победе и свободе Украины! С праздником, НАТО",

"Украинская рождественская песня в Латвии?" Браво! Спасибо за вашу службу! С большой любовью из Греции",

"Хорошо и трогательно. Все молодцы",

"Абсолютно красиво! Слава героям!".

Солдаты НАТО спели легендарный украинский "Щедрик": смотрите видео

Что стоит знать о легендарном украинском "Щедрике"

В первый раз "Щедрик" Николая Леонтовича прозвучал на Рождество в декабре 1916 года. Ее исполнил хор Киевского университета, где работал композитор.

Интересно, что первая редакция "Щедрика" появилась в 1910 году. Однако после этого композитор пять раз переписывал его.

Свою композицию он создал на основе дохристианской песни "Щедрик, щедрик, щедривочка…", которую исполняли весной, когда, согласно давнему календарю, и наступал Новый год.

В англоязычной версии "Щедрик" впервые прозвучал в марте 1936 года в Нью-Йорке в Madison Square Garden во время американского съезда учителей музыки. Именно он написал англоязычный текст украинской колядке, превратив ее в американскую Carol of the Bells.

Последние исполнения "Щедрика"

Уже более 100 лет "Щедрик" остается одной из самых популярных рождественских композиций. Ежегодно его перепевают тысячи исполнителей по всему миру. И 2022 год не стал исключением: