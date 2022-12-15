В заснеженном лесу Латвии раздался украинский "Щедрик": бойцы НАТО разорвали сеть исполнением
Солдаты НАТО в канун Рождества исполнили легендарную щедровку украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Украинская мелодия раздавалась в заснеженном лесу Латвии.
Видео исполнения англоязычной версии украинской колядки – Carol of the Bells – появилось на ютубе Альянса. 24 канал.
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Защитники и защитницы в военной форме на фоне заснеженных пейзажей латвийской местности трогательно выполнили известные по всему миру строки рождественской песни. Праздничная мелодия и проницательные голоса отозвались в сердцах многих слушателей. Выполнение украинской щедровки разорвало сеть.
Под публикацией отмечается, что к исполнению "Щедрика" присоединилась многонациональная группа солдат из стран-союзников НАТО, включая:
- Данию,
- Латвию,
- Испания,
- США.
В комментариях пользователи оставляли одобрительные комментарии, в частности:
- "Почему-то НАТО стал моим новым любимым каналом на YouTube. Хорошие голоса",
- "Эта украинская песня прекрасна. Хорошо поют. К победе и свободе Украины! С праздником, НАТО",
- "Украинская рождественская песня в Латвии?" Браво! Спасибо за вашу службу! С большой любовью из Греции",
- "Хорошо и трогательно. Все молодцы",
- "Абсолютно красиво! Слава героям!".
Солдаты НАТО спели легендарный украинский "Щедрик": смотрите видео
Что стоит знать о легендарном украинском "Щедрике"
- В первый раз "Щедрик" Николая Леонтовича прозвучал на Рождество в декабре 1916 года. Ее исполнил хор Киевского университета, где работал композитор.
- Интересно, что первая редакция "Щедрика" появилась в 1910 году. Однако после этого композитор пять раз переписывал его.
- Свою композицию он создал на основе дохристианской песни "Щедрик, щедрик, щедривочка…", которую исполняли весной, когда, согласно давнему календарю, и наступал Новый год.
- В англоязычной версии "Щедрик" впервые прозвучал в марте 1936 года в Нью-Йорке в Madison Square Garden во время американского съезда учителей музыки. Именно он написал англоязычный текст украинской колядке, превратив ее в американскую Carol of the Bells.
Последние исполнения "Щедрика"
Уже более 100 лет "Щедрик" остается одной из самых популярных рождественских композиций. Ежегодно его перепевают тысячи исполнителей по всему миру. И 2022 год не стал исключением:
- В Нью-Йорке в стенах легендарного Карнеги-холла 4 декабря прозвучал украинский "Щедрик". Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали это произведение Николая Леонтовича.
- В тот же день украинский детский хор "Щедрик" исполнил одноименную композицию на вокзале Grand Central Station в Нью-Йорке. Невероятное исполнение сразу собрало десятки потрясенных зрителей.