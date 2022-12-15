Відео виконання англомовну версію української колядки – Carol of the Bells – з'явилося на ютубі Альянсу, передає 24 канал.

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Захисники та захисниці у військовій формі на тлі засніжених краєвидів латвійської місцевості зворушливо виконали відомі усьому світу рядки різдвяної пісні. Святкова мелодія та проникливі голоси відгукнулися у серцях багатьох слухачів. Виконання української щедрівки розірвало мережу.

Під публікацією зазначається, що до виконання "Щедрика" долучилася багатонаціональна група солдатів із країн-союзників НАТО, включаючи:

Данію,

Латвію,

Іспанію,

США.

У коментарях користувачі залишали схвальні коментарі, зокрема:

"Чомусь НАТО став моїм новим улюбленим каналом на YouTube. Гарні голоси",

"Ця українська пісня прекрасна. Добре співають. До перемоги та свободи України! Зі святом, НАТО",

"Українська різдвяна пісня в Латвії?"Браво! Дякую за вашу службу! З великою любов'ю з Греції",

"Гарно і зворушливо. Усі молодці",

"Абсолютно красиво! Слава героям!".

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Що варто знати про легендарний український "Щедрик"

Уперше "Щедрик" Миколи Леонтовича прозвучав на Різдво у грудні 1916 року. Її виконав хор Київського університету, де працював композитор.

Цікаво, що перша редакція "Щедрика" з'явилася 1910 року. Однак після цього композитор 5 разів переписував його.

Свою композицію він створив на основі дохристиянської пісні "Щедрик, щедрик, щедрівочка…", яку виконували навесні, коли, згідно з давнім календарем, і наставав Новий рік.

В англомовній версії "Щедрик" уперше прозвучав у березні 1936 року в Нью-Йорку в Madison Square Garden під час американського з’їзду вчителів музики.Саме він написав англомовний текст до української колядки, перетворивши її на американську Carol of the Bells.

Останні виконання "Щедрика"

Вже понад 100 років "Щедрик" залишається одним з найпопулярніших різдвяних композицій. Щороку його переспівують тисячі виконавців по всьому світу. І 2022 рік не став виключенням: